Unidos da Major Gama se apresenta neste sábado no Dourados Brilha

O evento começa depois da missa, às 20h30

O Dourados Brilha continua neste sábado (16) com programação na Praça Antônio João. O evento começa depois da missa, às 20h30. A primeira atração é a Escola de Samba Unidos da Major Gama e na sequência Show com o Grupo Terra Seca.

Essa não é a primeira vez que a escola de samba participa da programação de fim de ano. No ano passado eles trouxeram um carnaval fora de época pra cidade. Esse ano a expectativa é de muito samba no pé do público.

E no domingo o público tem apresentação infantil, apresentação dos projetos de violão, mais uma edição da feira “O Balaio”, espetáculo de teatro de rua e show com Dagata & os pé vermeio.

Além de conferir a decoração natalina, o público também tem à disposição a área de alimentação com food trucks e ambulantes que comercializam várias opções gastronômicas. O Papai Noel também sempre está por lá para registrar fotos.

Confira as atrações do final de semana:

16 de Dezembro – Sábado: Praça Antônio João

19h – MISSA

Apresentação Escola de Samba Unidos da Major Gama

Show com o Grupo Terra Seca

17 de Dezembro – Domingo: Praça Antônio João

A partir das 16h30

Apresentação Coral da Alegria – CCI Andre´s Chamorro

Apresentação projeto de violão CCI Andre´s Chamorro e CCI Maria Martiminiano

Apresentação projeto de violão CCPCD Dorcelina de Oliveira Folador

Apresentação projeto de violão da SEMC

17h – Inicio da Feira “O Balaio”

17h – Projeto de Capoeira Camará Dourados

19h – MISSA

Espetáculo de Teatro de rua – Coletivo Clandestino

Show com Dagata & os pé vermeio