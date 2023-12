PMR prende em ônibus foragido da justiça com mais de R$ 100 mil em drogas

A Polícia Militar Rodoviária prendeu na noite desta quinta-feira, 14, em Três Lagoas, um homem de 26 anos que transportava entorpecente em ônibus de passageiros que fazia o itinerário Dourados a Goiânia.

A equipe realizou abordagem para fiscalização de trânsito na MS-112 por volta das 20h, quando deram ordem de parada.

A equipe policial solicitou ao motorista a entrada para entrevista com passageiros, verificação de documentos pessoais e a vistoria do bagageiro, quando chamou a atenção da equipe um jovem aparentemente nervoso. Solicitado então para que homem descesse do ônibus e indicasse sua bagagem, momento que ele confessou estar transportando haxixe marroquino, que posteriormente totalizou 11 kg.

Aos policiais, o homem disse que teria uma dívida com criminosos no valor de R$ 3,5 mil que faria transporte da droga até Goiânia/GO para quitação.

A equipe ao realizar checagem do autor em banco de dados, constatou que ele estava evadido do sistema prisional.

O homem e o entorpecente foram encaminhados à delegacia. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 110.000,00.