Casa-Quintal Manoel de Barros tem ASL nas comemorações dos 107 anos de nascimento do poeta

Evento especial de Poesia & Relatos com Elizabeth Fonseca, Henrique de Medeiros e Rubenio Marcelo

Em seleta pauta inserida nas comemorações dos 107 anos de nascimento do poeta Manoel de Barros (19/12/1916 – 13/11/2014), a emblemática Casa-Quintal Manoel de Barros vai promover, nesta próxima terça-feira (19), a partir das 19h, o evento Diálogos com escritores (Relembrando Manoel e celebrando a sua poesia), que terá como convidados os poetas e integrantes da Academia Sul-mato-grossense de Letras: Elizabeth Fonseca, Henrique de Medeiros e Rubenio Marcelo.

Na ocasião, os três escritores – que inclusive estiveram na posse do poeta, em 2013, para a Academia Sul-mato-grossense de Letras (ASL) – relembrarão detalhes descontraídos deste acontecimento, ao tempo em que também apresentarão imagens/fotos inéditas deste evento, como também celebrarão a poesia do saudoso confrade. O evento será realizado na Casa-Quintal (rua Piratininga nº 363) com ingressos gratuitos, que devem ser retirados pela plataforma online Sympla.

Na histórica edição nº 23 da Revista da ASL (Life Editora, julho/2023) está registrada uma relevante sinopse da ata do evento de Posse de Manoel de Barros na Cadeira nº 1 da ASL, em trechos assim: “Aconteceu na tarde/noite de 25/06/2013 a celebração da posse de Manoel de Barros na Academia Sul-mato-grossense de Letras. Na ocasião, recebeu o Diploma e o Colar Acadêmico. O ato, que ocorreu na residência do poeta, foi prestigiado por familiares e membros da Academia. Conforme pauta do especial evento, os acadêmicos Abílio de Barros, Henrique de Medeiros, Rubenio Marcelo e Reginaldo Araújo usaram a palavra enfatizando a representatividade da cerimônia. Os poetas/acadêmicos Henrique de Medeiros e Rubenio Marcelo saudaram em rápidas palavras o novo confrade, destacando as qualidades já por demais conhecidas do homenageado. O então presidente da Academia, Reginaldo Araújo, também cumprimentou o imortal (pela ASL) Manoel de Barros, que, visivelmente feliz, agradeceu a todos. Também se pronunciaram na ocasião, de forma concisa, os acadêmicos Geraldo Ramon e Maria da Glória Sá Rosa”.

O homenageado: Nascido em Cuiabá/MT (em 19/12/1916), Manoel de Barros faleceu em Campo Grande, aos 97 anos de idade, na manhã de 13/11/2014. Autor de inúmeras obras poéticas e detentor de importantes premiações culturais (dentre as quais, dois Prêmios Jabutis: 1989 e 2002) e incontáveis homenagens, Manoel começou a publicar seus livros de poemas em 1937 (livro “Poemas Concebidos Sem Pecado”). A sua extensa e aplaudida obra tem sido objeto de teses, ensaios, filmes, peças de teatro e vídeos.

Os escritores convidados: – Elizabeth Fonseca: é poeta, cronista e declamadora, fundadora e professora do “Curso Arte de Dizer Castro Alves”. Ocupa a Cadeira nº 25 da Academia Sul-mato-grossense de Letras. É autora das seguintes obras: Sonhos Azuis (poesias e crônicas), 1991; Retalhos da Vida, 1999; Além da Janela, 2008; Contexto poético de Castro Alves e Thiago de Mello – Subsídios para uma declamação comentada; Vertentes: Nossos Poemas (poesias, em coautoria), 2020; e mais recentemente o livro infantil “Pedro Pato no Pantanal” (2023).

Henrique Alberto de Medeiros Filho: é poeta e escritor nascido em Corumbá, MS. Após infância, adolescência, estudos universitários e atividades profissionais como jornalista e publicitário em SP e RJ, tornou-se partícipe da cena artística e cultural principalmente do Brasil Central. Graduado em Comunicação Social pela Universidade Gama Filho – RJ, exerce atividades criativas, multimídia, editoriais e empresariais. É autor de livros de poemas, contos, crônicas, outros escritos e biografia; faz parte, ainda, de diversas antologias e coletâneas. É atual presidente da Academia Sul-mato-grossense de Letras (ocupa a cadeira 10).

Rubenio Marcelo: é poeta, escritor, ensaísta e compositor. Foi Conselheiro Estadual de Cultura/MS, é membro e atual secretário-geral da Academia Sul-mato-grossense de Letras, na qual ocupa a Cadeira nº 35. Autor de 13 livros publicados e 3 CDs, destacam-se nas suas obras mais recentes os livros “Graal das Metáforas”, “Horizontes D’Versos”, “Voo de Polens”, “Veleiros da Essência”, “Palavras em Plenitude”, e “Vias do Infinito Ser” (poemas): livro este que foi indicado pela UFMS como leitura obrigatória para o Vestibular e triênio do PASSE (2021/22/23).

Serviço / O Evento:

Diálogos com escritores (Relembrando Manoel e celebrando a sua poesia)

Data e horário: Terça-feira, 19/11/2023, 19h

Local (e promoção): Casa-Quintal Manoel de Barros

Rua Piratininga nº 363, B. Jardim dos Estados, Campo Grande.

Entrada franca – ingressos grátis pelo Sympla.