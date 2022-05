UCDB, Águas Guariroba e MS Pantanal se unem para otimizar práticas de Igualdade Racial

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), a Águas Guariroba e a Ambiental MS Pantanal – empresa de saneamento criada a partir da Parceria Público-Privada (PPP) entre a Sanesul e o Grupo Aegea – lançaram, na última quarta-feira (27), uma parceria que tem como objetivo o alinhamento dos seus programas de igualdade racial.

O lançamento aconteceu no Auditório do Museu das Culturas Dom Bosco, localizado no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, e contou com a participação ativa dos colaboradores das três Empresas.

Participaram do encontro o diretor de Relações Institucionais da Aegea Centro-Oeste, Paulo Antunes, o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, e o diretor-executivo da concessionária, Gabriel Buim.

Na ocasião, foi oficializada criação de um grupo de atuação permanente com representantes da universidade e de ambas as concessionárias, com o intuito de realizar ações e práticas mensais que reforcem o compromisso dos programas raciais das partes.

De acordo com Paulo Antunes, o movimento vem em linha com os pilares do Grupo Aegea, que há quatro anos lançou o programa de igualdade racial “Respeito Dá o Tom”, com o objetivo de promover a equidade nas oportunidades de acesso à empresa e de crescimento profissional dos colaboradores que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas.

Para Antunes, “alinhar nossas práticas de Igualdade Racial com as práticas da UCDB/Missão Salesiana do Mato Grosso, com certeza, abre novos horizontes para as duas Instituições”. “Nos tornamos melhores naqueles temas que mais conversamos, que mais dialogamos sobre seus fundamentos e premissas. Dessa forma, elevamos nosso nível de compreensão sobre os mesmos, o que possibilita a mudança de comportamento”, disse.

Ainda durante o evento, colaboradores das empresas de saneamento tiveram a oportunidade de fazer um passeio guiado no museu e assistiram a palestras de sensibilização dos professores da UCDB José Francisco Sarmento e Leandro Skowronski.