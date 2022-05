Fernando Diniz é apresentado como o novo técnico do Fluminense

O treinador Fernando Diniz foi apresentado oficialmente pelo Fluminense nesta segunda-feira depois de acertar o retorno ao clube nos últimos dias. Segundo o Lance!, em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, o substituto de Abel Braga, que entregou o cargo, falou pela primeira vez.

– Para mim é um sentimento de uma emoção singular. Fiquei emocionado com o convite. É um prazer enorme, sempre soube que esse dia chegaria, que voltaria a uma casa que eu adoro. Muita felicidade – disse o treinador.

– Posso falar que são três anos que eu estou treinando para voltar. Obviamente faria coisas diferentes. Se eu pudesse mudar, faria coisas diferentes. Posso dizer que fiz tudo que eu podia, talvez por isso esteja voltando. Hoje posso fazer muito mais, o Fluminense hoje também me entrega muito mais. Depois que o Mário assumiu as coisas melhoraram. Tinha salários atrasados, conseguimos fazer com que chegasse longe em competições mata-mata mas não no Brasileiro. Vou fazer com a minha alma.

Diniz elogiou bastante o elenco do Fluminense. Disse que o clube tem vários jogadores que ele já indicou para outros times.

– Eu vejo que o Fluminense montou um time que tem bastante a minha cara. Tem pelo menos sete jogadores nesse elenco que eu tentei levar, mas o Fluminense conseguiu contratar os jogadores. Acho um elenco muito bem montado, extremamente qualificado. Vou procurar tirar o melhor de cada jogador e a gente conseguir ter sucesso junto.

Fernando Diniz assinou até o fim do ano e estreia nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã contra o Junior Barranquilla, pela Sul-Americana.