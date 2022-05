Sindicato Rural de Campo Grande reunirá demandas dos produtores aos elegíveis

As demandas serão coletadas durante o Interagro, evento gratuito com inscrições pelo site www.interagro2022.com.br

O SRCG – Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, quer ouvir os produtores rurais de Mato Grosso do Sul e reunirá as demandas, que posteriormente, serão entregues aos candidatos ao governo de MS, ao senado e ao congresso nacional. Os produtores rurais poderão elencar as prioridades entre os dias 8 e 11 de junho, na sede do Sindicato, durante a programação do Interagro 2022.

Segundo o presidente do Sindicato, Alessandro Coelho, há uma série de demandas para o desenvolvimento do agronegócio já formatadas, mas é imprescindível ouvir o associado.

“Somos uma entidade representativa. Não tem como representarmos, sem ouvir o que realmente tira o sono do produtor rural. É preciso participar. Temos contato direto com os elegíveis e precisamos que entendam as reais necessidades do setor”, completa o presidente.

Durante o Interagro os produtores poderão responder um questionário proposto pelo do SRCG, elencando os principais temas que precisam de soluções políticas: investimentos em pesquisas, crédito, seguro rural, logística, tributos, desburocratização, taxas cartorárias, segurança jurídica e policial, educação. Além disso, os produtores vão responder uma questão aberta, quando poderão sinalizar suas demandas pessoais.

A partir das respostas dos produtores rurais, associados ou não ao Sindicato Rural de Campo Grande, a entidade vai elaborar um documento que será entregue a cada um dos elegíveis, que tenham pautas ligadas ao agronegócio.

“Muitas vezes o próprio candidato desconhece determinadas necessidades. A intenção desse documento é orientar os futuros parlamentares e governador, a fim de que se pautem na realidade e que possam desenvolver propostas que abranjam o setor agropecuário”, completa o presidente do SRCG.

Interagro – O SRCG realizará a segunda edição do Interagro, evento voltado para produtores rurais e população em geral, que já está com inscrições abertas pelo site www.interagro2022.com.br. O evento acontecerá entre 8 e 11 de junho deste ano, com programação híbrida: on-line e presencial.

Serão mais de 20 palestras, que terão como objetivo estreitar a relação entre o campo e a cidade, além de atualizar o produtor rural sobre as novas tendências ligadas à pecuária de corte, leite, genética, agricultura e cooperativismo. Entre os nomes já confirmados como palestrantes estão o jornalista Alexandre Garcia, o ex-presidente da John Deere, Paulo Herrmann, o professor Marcos Jank e o ex-ministro da agricultura, Roberto Rodrigues.