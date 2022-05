Mato Grosso do Sul fatura mais de 100 medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô

Mato Grosso do Sul mostrou sua força e conquistou 111 medalhas no último final de semana (30 e 01), no Campeonato Brasileiro de Judô – Região IV. O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) em parceria com a Federação de Judô de Mato Grosso do Sul (FJMS), com apoio do Governo do Estado através da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). As disputas foram sediadas na capital, no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), entre judocas de Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia.

“Nosso estado constantemente se destaca em competições nacionais de lutas, recompensando o intenso trabalho de nossos técnicos e atletas”, declara o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho. “Os resultados apresentados nos enchem de orgulho, nos trazendo a certeza de que estamos no caminho certo no que tange o apoio ao esporte. Agora, continuaremos trabalhando para trazer ainda mais medalhas nas próximas competições”, conclui.

No total, MS faturou 36 ouros, 28 pratas e 47 bronzes, conquistadas entre seus 163 inscritos. “Sem dúvida nenhuma, a melhor das sensações é ter a certeza do dever cumprido. Por doze anos nós estivemos à frente do melhor resultado na região IV e logo antes da pandemia, em Rondônia, infelizmente não nos consagramos campeões, apesar da certeza de um bom time”, declara o presidente da FJMS, José Ovídio. Na ocasião, Mato Grosso do Sul ficou atrás do Distrito Federal na colocação geral da competição.

Desta vez, a capital do país levou 96 medalhas para casa, conquistadas por seus 142 inscritos. Já Goiás faturou 26 medalhas, Mato Grosso, 39 medalhas, Rondônia, 20 medalhas e Tocantins, 10 medalhas. “Sabemos que estamos no rumo certo e, daqui para frente, nossa responsabilidade aumenta. Vamos continuar nos esforçando para manter o resultado alcançado esse ano”, conclui Ovídio.

Um destaque do campeonato foi a judoca Alexia Vitória, atual campeã pan-americana e atleta de apoio do judô brasileiro na Olimpíada de Tóquio-2020. A competidora obteve duas medalhas de ouro na competição, nas categorias Sub-21 feminino ligeiro (-48kg) e sênior feminino ligeiro (-48kg).

“Alexia está hoje está em um ótimo nível, estamos no páreo para o ciclo olímpico de Paris. Ela é campeã pan-americana, então seu nível tem que ser altíssimo”, declara Alessandro Nascimento, que é pai e técnico de Alexia. “Nas horas das lutas, não posso deixar a emoção tomar conta, se não acabo atrapalhando. Mas como pai me sinto muito realizado, e com a sensação de dever cumprido”, conclui.

Alexia e Alessandro são beneficiários respectivamente do Bolsa Atleta e do Bolsa Técnico, programas do Governo do Estado viabilizados pela Fundesporte.

O Campeonato Brasileiro de Judô – Região IV foi uma realização da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), junto à Federação Estadual (FJMS), com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte. Ao todo, 549 judocas participaram, de outros cinco estados além de MS: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia.

Confira AQUI a classificação dos judocas sul-mato-grossenses.