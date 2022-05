Estudantes de Corumbá do IFMS participam de prova internacional

Aplicação do Pisa será feita nesta segunda-feira, 2. Participam dela estudantes dos cursos técnicos integrados do campus

O Campus Corumbá do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFM) participa nesta segunda-feira, 2, da aplicação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês), edição 2022. A unidade representa o segmento “escola federal” no Estado.

O Pisa é estudo comparativo, aplicado de forma amostral junto a estudantes matriculados a partir do 7° ano do ensino fundamental, com 15 anos de idade, buscando produzir indicadores que possam ser utilizados pelos gestores dos países participantes para a definição e/ou aprimoramento das políticas públicas educacionais.

O objetivo é tornar mais efetiva a formação dos jovens para a vida futura e participação ativa na sociedade contemporânea, vinculando dados sobre a aprendizagem e também os principais fatores relacionados, dentro e fora da escola.

O estudo é promovido Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), utilizando critérios técnicos voltados a qualidade na coleta de dados.

Neste ano, a prova será feita de maneira virtual. O programa acontece a cada três anos, sendo que devido a pandemia do novo coronavírus, os países-membros e associados da Organização decidiram adiar a avaliação do ano passado para 2022.

Aplicação – No total, 33 alunos dos cursos técnicos integrados em Informática e Metalurgia, do Campus Corumbá, realizarão a prova, divididos nos períodos matutino e vespertino. Tanto a unidade quanto os estudantes foram escolhidos por sorteio.

Com duração de três horas e meia e realização nos laboratórios de informática do campus, o PISA avalia três domínios – Leitura, Matemática e Ciências – em todas as edições ou ciclos. A cada edição, é avaliado um domínio principal, o que significa que os discentes respondem a um maior número de itens no teste dessa área do conhecimento.

Em 2022, o domínio principal é Matemática. A nova matriz de referência foi lançada ano passado, na Universidade de Oxford, no Reino Unido, coincidindo com o lançamento da versão eletrônica interativa, atualmente disponível em nove idiomas, incluindo português.

“Avaliações desse tipo contribuem para o desenvolvimento acadêmico dos discentes, pois não tem o peso de uma prova tradicional, onde se busca o resultado exclusivamente numérico. Faz também com que o estudante conheça mecanismos avaliativos diferenciados e aplicados simultaneamente em vários países”, destaca o diretor-geral do Campus Corumbá, Wanderson Batista.

PISA – No Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é o órgão responsável pelo planejamento e a operacionalização da avaliação.

Entre outras coisas cabe ao Instituto representar o Brasil perante a OCDE, coordenar a tradução dos instrumentos de avaliação, coordenar a aplicação desses instrumentos nas escolas amostradas e a coleta das respostas dos participantes, coordenar a codificação dessas respostas, analisar os resultados e elaborar o relatório nacional. A Fundação Getúlio Vargas também participa do programa, como instituição aplicadora.

Os resultados do Pisa permitem que cada país avalie os conhecimentos e as habilidades de seus estudantes em comparação com os de outros países, aprenda com as políticas e práticas aplicadas em outros lugares e formule suas políticas e programas educacionais visando à melhora da qualidade e da equidade dos resultados de aprendizagem.

Desde sua primeira edição, em 2000, o número de países e economias participantes têm aumentado a cada ciclo. Em 2018, foram 79 países, sendo 37 deles membros da OCDE e 42 países/economias parceiras. O Brasil participa desde o início da pesquisa.