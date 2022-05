Prefeitura de Dourados avança em processo licitatório para Limpeza Pública

O pregão eletrônico ocorreu na sexta-feira (29)

A Prefeitura de Dourados divulgou mais uma etapa do processo licitatório para contratação da empresa responsável pela limpeza pública do município. O pregão eletrônico ocorreu na sexta-feira (29) e das seis propostas apresentadas, a da empresa Litucera foi a que saiu na frente.

Agora, o secretário Municipal de Administração, Vander Soares Matoso, explica que será feita uma análise pela equipe técnica da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos). “Eles finalizam essa análise e a reabertura da sessão para continuidade está marcada para amanhã. Depois de superada essa fase podemos avançar com a homologação e posterior contratação da empresa”, explica.

O edital publicado pela administração municipal prevê a prestação de serviços de limpeza e conservação de vias, logradouros, parques, praças e espaços públicos, incluindo trabalhos em escolas, unidades de saúde e Centros de Educação Infantil.

Atualmente a prefeitura realiza a limpeza através de convênio com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) além da contratação de mão de obra através de processo seletivo.

A empresa contratada ao final do processo deverá fornecer todos os equipamentos, máquinas, implementes, veículos, ferramentas, combustíveis, equipe técnica com trabalhadores habilitados e com experiência bem como demais insumos que se fizerem necessários.