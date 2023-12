Sul-Americana: duelos da primeira fase preliminar são definidos; veja os jogos

Em sorteio realizado nesta terça-feira na sede da Conmebol ficou definido os confrontos da primeira fase preliminar da Sul-Americana. Segundo a Gazeta Esportiva, na primeira rodada serão quatro times de cada um dos seguintes países: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Seis brasileiros e seis argentinos entram direto na fase de grupos da competição.

Os duelos da primeira fase são disputados em partida única entre times do mesmo país. As duas equipes de cada região que avançarem, garantem a vaga na fase de grupos.

Confira os confrontos da primeira fase (os times à esquerda decidirão a eliminatória em casa)

Universitario (BOL) x Nacional Potosí (BOL)

Real Tomayapo (BOL) x Jorge Wilstermann (BOL)

Everton (CHI) x Unión La Calera (CHI)

Universidad Católica (CHI) x Coquimbo Unido (CHI)

Tolima (COL) x Independiente Medellín (COL)

Alianza Petrolera (COL) x América de Cali (COL)

Deportivo Cuenca (EQU) x Delfín (EQU)

Técnico Universitario (EQU) x Universidad Católica (EQU)

Guaraní (PAR) x Sportivo Luqueño (PAR)

Sportivo Ameliano (PAR) x Olimpia (PAR)

Deportivo Garcilaso (PER) x Asociación Deportiva Tarma (PER)

César Vallejo (PER) x Sport Huancayo (PER)

Montevideo Wanderers (URU) x Danubio (URU)

Racing (URU) x Cerro Largo (URU)

Carabobo (VEN) x Metropolitanos (VEN)

Rayo Zuliano (VEN) x Deportivo La Guaira (VEN).