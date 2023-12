Dourados tem horários especiais e programação de aniversário no Dourados Brilha neste feriado

Com feriado apenas em Dourados, população deve se atentar aos prazos e horários especiais de órgãos e repartições

Dourados completa 88 anos nesta quarta-feira, 20 de dezembro, e com o feriado municipal a Prefeitura de Dourados reforça a importância da população ficar atenta aos serviços que serão realizados em horários especiais.

Confira o que abre e fecha neste feriado e participe da programação de aniversário no Dourados Brilha.

Órgãos públicos

Os órgãos públicos e repartições fecham na quarta-feira (20), e retomam as atividades na quinta-feira (21).

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde fecham no feriado. Os atendimentos de urgência e emergência serão concentrados na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que funciona 24h e no Hospital da Vida.

O PAM (Pronto Atendimento Médico) atende em horário especial com a Farmácia e Sala de Vacinação.

Farmácia do PAM

20/12: das 7h às 17h

Sala de Vacinação

20/12: das 8h às 12h

21 e 22/12: das 14h às 19h

Educação

As escolas irão funcionar conforme o calendário estabelecido pelas instituições.

Coleta de lixo

Segundo a Financial Construtora Industrial Ltda, que é responsável pela coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares do município, nesta quarta-feira (20) não haverá coleta de lixo ou atendimento nos ecopontos e picador. O mesmo acontece na segunda-feira (25), Natal, e no dia 1º de janeiro de 2024, Ano Novo.

Todos os serviços seguem normalmente nos demais dias, conforme calendário já estabelecido.

Comércio

Conforme o Sindicom (Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Dourados), a abertura do comércio no dia 20 de dezembro é facultativa, cabendo ao proprietário decidir sobre a abertura.

Bancos e cooperativas

Bancos e cooperativas fecham no feriado e retornam normalmente na quinta-feira (21). O Sindicato dos Bancários ressalta a importância de o consumidor ficar atento aos prazos e vencimentos, uma vez que o feriado é apenas em Dourados.

Dourados Brilha

A programação de aniversário do Dourados Brilha, na Praça Antônio João, tem início às 19h, com a missa na Catedral Imaculada Conceição e em seguida haverá queima de fogos e o show com o cantor Rafael Sá.