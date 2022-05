Sistema Fiems retoma Ação Cidadania neste sábado com serviços gratuitos à população em Campo Grande

Após um hiato de quatro anos, o Sistema Fiems retoma o Ação Cidadania, programa que oferece à população atendimentos gratuitos em saúde, educação, lazer, cultura e cidadania. A iniciativa é realizada em parceria com a TV Morena e conta com o apoio de dezenas de entidades públicas e privadas, que levam serviços como emissão de documentos, atendimento médico e encaminhamento ao mercado de trabalho.

Uma cerimônia no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, marcou nesta terça-feira (10/05) a formalização da parceria. Assinaram o acordo o presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o diretor-geral da Rede Matogrossense de Comunicação, Nicomedes Silva Filho. O evento contou ainda com a presença do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, desembargador André Luís Moraes de Oliveira; do reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine; e de representantes de entidades parceiras.

A retomada do programa já tem data marcada: será no próximo sábado (14/05), a partir das 8 horas, no parque esportivo Jacques da Luz, situado no bairro das Moreninhas em Campo Grande.

Sérgio Longen destacou a importância de retomar o Ação Cidadania para apoiar a população em um período de dificuldade econômica e restrições impostas pela pandemia. “A retomada é importante para a base da economia e também para o convívio social. Para nós é uma alegria enorme retomarmos esse grande projeto, que é o Ação Cidadania, em parceria com a TV Morena, e mais de 20 parceiros dentro de um projeto importantíssimo para todo o Estado”, afirmo.

Ainda conforme o presidente da Fiems, nos próximos meses, outras cidades do interior do Estado devem receber edições do programa. “Avançar para o interior também é uma meta para este ano. Cada vez que se lança um projeto dessa magnitude, nós recebemos demandas de muitos municípios. A ideia é construir a ação possível de ser realizada com esses parceiros”, frisou.

Parceiros ressaltam necessidade de retomar ações sociais

O diretor-geral da RMC, Nicomedes Silva Filho, chamou a atenção para o momento difícil por que passa a sociedade, em especial a população menos favorecida. “O sentimento é de que a gente vai retomar nossos compromissos com o Estado: desenvolvimento e inclusão social, em especial no momento dramático como vivemos recentemente. As pessoas estão em desalento, pouco assistidas pelo poder público. Nosso objetivo, aqui liderado pelo Sistema Fiems, é a gente retomar com serviços essenciais, de saúde, educação. A gente quer levar um pouco de esperança pra essas pessoas”, disse.

Um dos parceiros confirmados para o Ação Cidadania em Campo Grande é o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Serão oferecidos serviços como orientação jurídica, consulta a processos e conciliação entre empregados e empregadores. “O Tribunal do Trabalho tem de estar cada vez mais perto da comunidade, e essa é uma forma objetiva de prestarmos serviço público nas áreas de orientação jurídicas, acordos e mediações. A Fiems e a TV Morena estão de parabéns, porque essa retomada representa a possibilidade de a nossa população ser objetivamente atendida em todos os serviços públicos”, afirmou o presidente do órgão, desembargador André Luís Moraes de Oliveira.

Na mesma linha, o reitor da UFMS, Marcelo Turine, parabenizou as entidades parceiras por levar cidadania a quem mais precisa. “Quero parabenizar esse grande programa, que integra várias instituições parceiras. Com educação, saúde e cidadania, nós transformamos nossa sociedade. A UFMS, junto com várias universidades, vai contribuir com ações na área de educação para nossas crianças e jovens, e também junto com o Tribunal Regional do Trabalho, com as práticas jurídicas”, salientou.

Histórico do Programa Ação Cidadania

Criado em 2013, o programa já passou por 19 cidades sul-mato-grossenses ao longo de 34 edições. Nesse período, foram beneficiadas 57,4 mil pessoas com 182,3 mil atendimentos.

Entre os principais serviços oferecidos no programa Ação Cidadania, estão: emissão de documentos, atendimentos médicos, exames preventivos, vacinação, cursos e oficinas educacionais, atividades culturais, corte de cabelo, entre outros.