Sesi e Senai de MS buscam em seminário alinhamento com as melhores práticas em educação

Especialistas e pesquisadores da área de Educação, gestores escolares e docentes de todo o país debateram em Brasília (DF) os desafios e as perspectivas da educação brasileira para o futuro. Esse foi o tema do 5º Seminário Internacional Sesi Senai de Educação, programado para os dias 16 e 17 de março no Estádio Nacional Mané Garrincha.

Gestores do Sesi e do Senai em Mato Grosso do Sul estiveram presentes ao seminário, que promove reflexões sobre como espaços educacionais podem acompanhar as mudanças do mundo e responder ao futuro do trabalho. Na avaliação do superintendente regional do Sesi, Régis Borges, essa é uma ótima oportunidade para discutir o futuro da educação no Brasil.

“Sesi e Senai estão sendo protagonistas nesse processo de discussão. É a oportunidade de trocar experiências com outros departamentos regionais e levar para Mato Grosso do Sul as melhores práticas em educação. Aqui a gente vai ter acesso a muitas novidades que o Departamento Nacional está disponibilizando para Sesi e Senai. Tem sido um momento único”, disse Borges.

Para o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, o resultado das discussões no seminário continuará repercutindo nas unidades do Senai ao longo dos anos. “Estamos em uma imersão em Brasília, aprendendo bastante e falando de novos modelos de educação a nível mundial. Esse seminário vai nos dar uma diretriz diferenciada, e a partir disso queremos lapidar nossos projetos e dar melhores condições de atendimento aos nossos alunos”, afirmou.

A abertura do seminário foi realizada pelo diretor-geral do Senai e diretor-superintendente do Sesi, Rafael Lucchesi. O evento contou ainda com a participação do ministro da Educação, Camilo Santana, e do ex-ministro de Educação e Ciência de Portugal, Nuno Crato.