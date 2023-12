Sesc/MS leiloa caminhões e mobiliário de 24 apartamentos de hotel em Bonito

Pregão ainda oferece grupo gerador de energia e dezenas de portas, portais e janelas. Lances pela Internet vão até dia 15 de dezembro.

Quem tem uma graninha separada para o final de ano deve ficar atento ao leilão online do SESC (Serviço Social do Comércio) em Mato Grosso do Sul, cujos lances podem ser feitos pela Internet até às 14 horas (horário MS) do dia 15 de dezembro. Além de dois Caminhões Ford F4000 G cargo, carroceria fechada, ano 2011/2011, o pregão coloca à venda todo o mobiliário de 24 apartamentos do Sesc Bonito, conceituado hotel focado na concepção de turismo social e socioambiental.

O lote 12, por exemplo, é referente ao apartamento 23. Com lance inicial de R$ 1 mil, o interessado pode arrematar o seguinte conjunto: ar condicionado 12.000 BTU´s Agratto, frigobar Consul 80 litros, TV Philips 32 polegadas, cama casal box, cama de solteiro madeira maciça, duas mesas laterais, mesa de madeira maciça 70 x 70 com três cadeiras de estrutura de ferro, armário para roupa de cama e para tv, armário para bancada/pia, bancada de granito para pia, box para banheiro, chuveiro, cortina de cor branca, espelhos, vaso sanitário com tampa e acessório de banheiro (porta shampoo e porta toalhas). As camas incluem os colchões. A desmontagem e remoção ficam por conta do arrematante.

Com relação aos dois caminhões, cada um foi colocado à venda com lance inicial em R$ 85 mil. Outro lote também chama a atenção e já surge como um dos mais concorridos do pregão. Trata-se de um grupo gerador de energia Stemac (lote 3), de valor inicial estabelecido em R$ 7 mil. Até o final da manhã do dia 07 de dezembro de 2023, já havia recebido 126 lances, elevando seu valor a R$ 20,5 mil.

Com 51 lotes no total, o leilão do SESC/MS oferece ainda balcões, coifas, racks multimídia, equipamentos de informática e dezenas de unidades de portas, portais e janelas. A visitação será aberta aos interessados dia 11 de dezembro e se estende até o dia 14, sempre das 8h30min às 11h30min e das 14 às 16 horas. Os lotes de 01 ao 11 estarão disponíveis para vistoria no pátio da Casa de Leilões – Rua Jaboatão, 271 – B. Silvia Regina, Campo Grande/MS. Os lotes de números 12 ao 51 podem ser conferidos diretamente no HOTEL SESC BONITO- Rodovia MS 178, KM 01 (Bonito/Guia Lopes da Laguna), Jardim Andreia, Bonito/MS, mediante agendamento prévio pelos fones 0800 067 4300 ou (67) 99903-0175.

O pregão está a cargo da leiloeira pública Regina Aude. O edital e a relação de lotes com fotos podem ser conferidos no portal da Casa de Leilões (casadeleilões.com.br) Veja AQUI. Informações sobre cadastramento e condições de participação podem ser obtidas no edital ou diretamente pelo fone (67) 3363-7000 ou e-mail: sac@casadeleiloes.com.br.