Justiça do Rio afasta Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF

Presidente do STJD, José Perdiz, assume cargo interinamente

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro destituiu nesta quinta-feira (7) Ednaldo Rodrigues Gomes da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A decisão, que terminou com três votos a zero, invalidou a eleição do atual mandatário da entidade máxima do futebol do país.

Um pleito para definir o novo presidente deverá ocorrer em até um mês, mas o cartola ainda poderá entrar com um recurso. A 21ª Vara de Direito Privado determinou que o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, comande de forma interina a CBF.

As autoridades consideraram como inválido o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado por Rodrigues no ano passado, pois afirmaram que o Ministério Público do Rio de Janeiro não possuía legitimidade para intermediar o acordo com a CBF para firmar o mandato de quatro anos do baiano.

A saída de Rodrigues coloca um ponto de interrogação sobre a possível chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti ao comando da seleção brasileira, pois o multicampeão era o grande sonho do agora ex-mandatário.

Além disso, o caso deixa o atual momento da pentacampeã mundial ainda mais nebuloso, já que o Brasil não vem conseguindo obter bons resultados dentro dos gramados.

Da AnsaFlash