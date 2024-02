Sergio Nogueira estabelece diálogo com governador Eduardo Riedel para impulsionar demandas de Dourados

Em uma reunião no fim de semana, o vereador Sergio Nogueira (PSDB) foi recebido pelo governador do estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB). Nesse encontro estratégico, o parlamentar trouxe à mesa diversas pautas importantes que foram promessas na campanha do atual governador em 2022.

Uma das principais discussões foi a conclusão do recapeamento do quadrilátero central de Dourados, área crucial para o comércio local. Além disso, o vereador levantou a necessidade urgente de pavimentação asfáltica em bairros que ainda carecem desse benefício, com destaque para Altos do Indaiá e Jardim Carisma.

Sergio Nogueira também entregou ao governador um ofício solicitando o reajuste nos incentivos financeiros estaduais destinados aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias. “Esses profissionais, fundamentais para o Sistema Único de Saúde (SUS) na integração entre serviços de saúde da Atenção Primária e a comunidade, merecem atenção especial em busca de melhorias salariais e condições de trabalho”, destaca o vereador.

Sobre projetos estratégicos, Nogueira abordou o asfaltamento de bairros como Jardim Vitória I, II, Pelicano, Guaicurus e Jequitibás, como resposta às demandas da comunidade. Eduardo Riedel expressou o compromisso contínuo com o recapeamento, assegurando investimentos nesta área. Sobre o asfaltamento de bairros não contemplados, o governador enfatizou que a questão está em estudo, demonstrando a atenção do governo para com o compromisso assumido no período de 2014 a 2021.

Durante o encontro, o vereador destacou suas iniciativas em 2022, incluindo um estudo abrangente sobre as ruas sem asfalto em Dourados. Esse estudo visa a obtenção de recursos por meio de emendas parlamentares e do governo estadual para asfaltar 100% do município. São 33 bairros que ainda aguardam por essa infraestrutura, impactando diretamente a qualidade de vida de seus moradores.

Outro pedido do vereador, solicitou a validação de CNH dos imigrantes pelo Detran MS a pedido da Associação Dunamis. Além disso, Nogueira abordou ainda a importância de apoiar a construção de um monumento no cruzamento da Rua Cuiabá com a Rua João Cândido Câmara, celebrando os 70 anos da Primeira Igreja Batista.

Conforme o vereador, o encontro estratégico reforça o papel ativo do mandato. “A reunião corrobora não apenas o meu comprometimento com a comunidade, mas também o diálogo efetivo entre o legislativo municipal e o governo estadual. Esse compromisso é vital para o desenvolvimento sustentável de Dourados, promovendo melhorias na infraestrutura urbana, saúde e valorização profissional”, enfatizou Sergio Nogueira.