Sul-Fronteira: obra na MS-165 entre Coronel Sapucaia e Paranhos já tem 24 km de pavimento

Segue avançando a obra de pavimentação da rodovia MS-165. Do trecho de 33 quilômetros entre Coronel Sapucaia e Paranhos, 24 já possuem pavimento. Neste mês de fevereiro, a obra chegou a 63% de execução, conforme a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia de obras públicas vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura).

Nesta etapa da obra, a pavimentação da MS-165 recebe R$ 81,3 milhões de investimentos. Os recursos são do Governo do Estado e da União, empenhados por meio da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional.

A MS-165 integra a Rota Sul-Fronteira, que liga Antônio João a Mundo Novo margeando o Paraguai e passando pelos municípios de Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo. Toda a ligação possui cerca de 400 quilômetros.

A pavimentação de todo esse caminho é considerada estratégica para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. “É uma reivindicação antiga de toda a comunidade porque é uma rota que vai ligar toda a faixa de fronteira, levando progresso para a região e fazendo conexão com a Rota Bioceânica, que liga Mato Grosso do Sul aos portos do Chile”, detalhou o secretário Helio Peluffo, da Seilog.