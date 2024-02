Candinho Gabínio solicita melhorias para o Distrito de Cabeceira do Apa

O Vereador Candinho Gabínio apresentou na sessão ordinária de 20 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, duas indicações em que solicita melhorias para beneficiar os moradores do distrito de Cabeceira do Apa.

O parlamentar acionou a Prefeitura de Ponta Porã para solicitar a realização de um estudo técnico para nominar as ruas do distrito. O pedido foi formalizado por meio de uma indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Superintendente de Tributação e Arrecadação do Município, Armando Luiz Matoso.

“A presente indicação tem como objetivo atender uma demanda importante, solicitada pelos moradores daquele local, a qual facilitará a entrega de encomendas e documentos naquela localidade. Desta forma, amparado nas explicações em tela solicitamos o atendimento desta indicação o mais breve possível”, argumentou o parlamentar, justificando o pedido.

Parquinho

O Vereador Candinho Gabínio também apresentou indicação, na sessão de 20 de fevereiro, solicitando um parquinho infantil a ser implantado no Distrito da Cabeceira do Apa.

De acordo com ele, “a indicação visa atender às crianças daquela região, dando a oportunidade de lazer, saúde e principalmente o convívio com as outras crianças, nesse tempo livre que facilita a criação e percepção de vínculos sociais, como a formação de amizades, a importância de compartilhar o espaço, os brinquedos e o entendimento de regras. Desta forma, amparado nas explicações em tela solicitamos o atendimento desta indicação o mais breve possível”, afirmou Candinho Gabinio.

As indicações apresentadas pelo parlamentar foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao engenheiro André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.