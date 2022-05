Senac Ponta Porã oferece qualificação em cursos variados em maio

O Senac Ponta Porã está com inscrições abertas para cursos variados nas áreas da tecnologia da informação, gestão, gastronomia e beleza, todos com início neste mês de maio.

Entre as opções tem o curso Introdução à Informática – Windows e Office, com início dia 09 de maio e carga horária de 72 horas. A formação propicia ao aluno o conhecimento dos recursos básicos do Sistema Operacional Windows, editor de textos Word, planilha eletrônica Excel, programa de navegação (browser) e correio eletrônico (e-mail).

Outro curso na área de TI é o Começando na Robótica, que tem o objetivo de iniciar estudantes do ensino fundamental no mundo da robótica, capacitando-os a montar kits robóticos automatizados por meio da montagem e instalação de códigos pré-testados e compilados. O curso tem duração de 40 horas/aula e início dia 09 de maio.

Na área da beleza são três opções. Uma delas é o Técnicas Básicas de Manicure e Pedicure, com início dia 16 de maio e 60 horas/aula. Ensina ao aluno a aprendizagem de técnicas básicas da profissão, como limpeza do esmalte e acabamento, esmaltação de mãos e pés, apresentação pessoal e organização do local de trabalho, biossegurança para materiais, entre outros.

Outra opção é o curso de Barbeiro, que ensina a reconstruir, alterar estrutura e cor, modelagem e corte de cabelos masculinos, além de fazer barba e bigode, aliados às técnicas de visagismo. As aulas têm início dia 18 de maio, no período noturno.

E ainda o curso Lash Lifting, uma técnica que curva e hidrata os cílios naturais, com carga horária de 12 horas e início dia 24 de maio, no período noturno. Os fios recebem produtos específicos com vitaminas para mudar a forma natural dos pelos, para nutrir a área e fazer com que o procedimento dure mais. O efeito é de cílios mais curvados, como se estivessem com rímel.

E ainda tem cursos nas áreas de gestão e gastronomia:

– Rotinas de Pessoal, que aperfeiçoa os profissionais que trabalham no setor de administração de pessoal, propiciando condições para o desenvolvimento de suas competências e habilidades frente às perspectivas do mercado atual. As aulas têm início dia 16 de maio, no período noturno.

– Cozinheiro – com 650 horas/aula, o curso ensina sobre a preparação e a apresentação de produções culinárias que compõem os cardápios de estabelecimentos alimentícios. O profissional é o responsável pela organização do ambiente e dos insumos, pela operação e conservação de equipamentos e utensílios da cozinha. Tem início dia 16 de maio, no período noturno.

– Atendimento e Encantamento para Garçom em Bares e Restaurantes, que ensina técnicas e ações que contribuem para a criação de vínculos de fidelidade e lealdade entre clientes e marcas/empresas, valorizando o relacionamento e superando expectativas dos estabelecimentos de alimentação fora do lar. As aulas têm início dia 24 de maio, no período noturno.

Para mais informações acesse o site: ww3.ms.senac.br/Unidades/Ponta-Por%C3%A3. Ou pelo telefone (67) 3431-4342 ou ainda pelo WhatsApp, no https://bit.ly/whatssenac. O Senac Ponta Porã fica na Rua Sete de Setembro, 828, Centro.