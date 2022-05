Ato em apoio a Riedel reúne 500 vereadores dos 79 municípios do Estado na Capital

Pré-candidato do PSDB e ex-ministra Tereza destacaram arco de alianças em torno de um projeto municipalista

Pelo menos 500 vereadores, de todas as 79 cidades sul-mato-grossenses, estiveram presentes na noite desta quinta-feira (5) na sede regional do PSDB em Campo Grande, em um grande ato de apoio à pré-candidatura de Eduardo Riedel (PSDB) ao governo do Estado. O número representa cerca de 60% de todos os representantes dos legislativos municipais e acontece apenas três semanas após o tucano ter recebido uma carta de compromisso de 71 dos 79 prefeitos de Mato Grosso do Sul. A ex-ministra e pré-candidata ao Senado, Tereza Cristina (PP), também recebeu apoio dos presentes.

Eduardo Riedel agradeceu o apoio e a presença dos vereadores e vereadoras, lembrou o quanto eles foram importantes nas últimas eleições para governador e destacou a presença de representantes de diversas legendas no encontro, como PP, PL, Republicanos e do próprio PSDB. “Estão aqui não por questão partidária, mas por um projeto por Mato Grosso do Sul. Ninguém está aqui forçado, não cabe mais cabresto, não se faz política assim mais. É preciso construir uma nova política com diálogo, sentados na mesa, ouvindo as demandas que vocês, vereadores e vereadores, recebem da população lá na ponta, no dia a dia dos municípios”, frisou o pré-candidato tucano.

O governador Reinaldo Azambuja também falou em tom de gratidão aos parlamentares, lembrando que nas duas eleições que disputou, e venceu, para o governo, contou com apoio maciço dos vereadores. “A Tereza e o Eduardo trabalharam muito por Mato Grosso do Sul, e deixaram um grande legado, que é esse momento de construção com participação de todos. Participaram diretamente da coragem que tivemos para transformar e fazer do Estado o que mais cresce no país e o que mais investe do Brasil”, celebrou Reinaldo.

A ex-ministra Tereza Cristina lembrou que enquanto esteve à frente do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), no governo de Jair Bolsonaro (PL), sempre trabalhou com afinco por Mato Grosso do Sul. Na visão da candidata ao Senado, nosso Estado experimentou uma harmonia dos Poderes e da classe política que resultou em conquistas, como a abrangência de programas como Mais Social e o alcance e sucesso na vacinação contra Covid, tornando o Estado um exemplo para o país.

Para o Eduardo Riedel, a transformação que colocou Mato Grosso do Sul como referência no país, traduzido em números como R$ 12 bilhões em investimentos públicos nos 79 municípios e a captação de R$ 33 bilhões em investimentos privados em todo Estado, só foram possíveis graças a um modelo de trabalho e gestão municipalista e de diálogo, focado na competência e em resultados positivos na vida da população.

Na avaliação do presidente da UCV/MS (União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul), vereador de Jateí, Jeovani Vieira, a força política demonstrada no evento é fruto de um governo municipalista e que sempre manteve as portas abertas às demandas da população levadas ao Executivo por intermédios dos legislativos municipais.