Senac Dourados oferece formação profissional em cursos variados

O Senac Dourados está com inscrições abertas para cursos variados nas áreas da beleza, tecnologia da informação, gastronomia, entre outros, todos com início neste mês de maio.

Entre as opções, tem o curso Design de Sobrancelha, que proporciona o aprendizado correto da modelagem de sobrancelha, por meio da simetria facial, com utilização do paquímetro e das técnicas de visagismo adequadas ao perfil do rosto e necessidade do cliente. A turma tem início dia 07 de maio e será realizada aos sábados.

Ainda na área da beleza tem o curso de Depilador, com início dia 23 de maio. O curso qualifica os profissionais para a realização de procedimentos de depilação facial e corporal, utilizando técnicas e produtos adequados.

E na área da tecnologia da informação há duas opções. A primeira delas é o curso Introdução à Informática – Windows e Office, com início dia 09 de maio, no período noturno, e carga horária de 72 horas. A formação propicia ao aluno o conhecimento dos recursos básicos do Sistema Operacional Windows, editor de textos Word, planilha eletrônica Excel, programa de navegação (browser) e correio eletrônico (e-mail).

A segunda opção é o curso Excel Completo, com duração de 80 horas. O curso capacita o aluno para criar planilhas no Excel, utilizando recursos e ferramentas básicas e avançadas para otimizar consultas, cálculos e agilizar os processos de trabalho. As aulas têm início dia 18 de maio e serão realizadas no período noturno.

Tem também o curso de gastronomia, Culinária Japonesa: Sushi e Sashimi, que ensina ao aluno as técnicas de preparo, montagem e apresentação de sushi e sashimi. O curso é voltado para o público em geral e profissionais da área de alimentos e bebidas. As aulas têm início dia 14 de maio, aos sábados pela manhã.

Outro curso disponível na unidade é o Noções sobre Medicamentos para Atendimento em Farmácia, com carga horária de 24 horas e início dia 23 de maio, no período noturno. Aperfeiçoa o aluno quanto às noções básicas de atendimento em farmácia e drogaria, englobando conceitos gerais sobre medicamentos e suas ações, encaminhando ao farmacêutico as demandas de forma ágil e correta.

E quem busca aperfeiçoamento, uma das opções é o curso Mandou bem!, com início dia 14 de maio, aos sábados pela manhã. Com duração de 6h, o curso promove o desenvolvimento da skill de “liderança”, mediante dinâmicas e vivências abordando formatos atuais de liderança que inspiram times em diferentes contextos.

Outra opção é o Partiu juntos!, com carga horária de 6 horas e início dia 28 de maio, aos sábados pela manhã. O curso promove o desenvolvimento da soft skill de “colaboração”, por meio de metodologia diferenciada e inovadora que promova a vivência e a reflexão sobre o tema.

O Senac Dourados fica na Rua Dr. Mário Machado de Lemos, 240 – Jardim Londrina. Mais informações sobre os cursos no site https://ww3.ms.senac.br/Unidades/Dourados, pelo telefone (67) 3411-2400 ou pelo WhatsApp, no https://bit.ly/whatssenac.