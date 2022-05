Marçal cobra segurança para ciclistas e pedestres durante obras no Trevo do DOF

O deputado estadual Marçal Filho (PP) cobra da concessionária CCR MSVia mais segurança para ciclistas e pedestres no trevo do DOF, no jardim Guaicurus, em Dourados. No local está sendo construído um viaduto sobre a BR-163 e a MS-156 e para atender o trânsito, foi improvisada uma rotatória e duas pistas estreitas, que atendem apenas motoristas de veículos, um risco para quem usa bicicleta ou anda a pé.

Vários acidentes já ocorreram no local. A construção do viaduto é um sonho antigo da comunidade e uma reivindicação do deputado Marçal, que fez audiência pública para tratar sobre a necessidade de melhorias no trânsito de acesso à região do Guaicurus. Também será realizada a duplicação e revitalização da Rua Coronel Ponciano. A obra está prevista para iniciar em julho.

“Os moradores das áreas residenciais que utilizam o desvio para ir ao trabalho a pé ou de bicicleta tem reclamado da dificuldade de transitar entre os carros e os veículos de grande porte. A construção de um pavimento anexo ao desvio feito pela CCR MSVia é necessário para garantir a segurança de todos os usuários de trânsito”, diz Marçal Filho, que encaminhou ao diretor da CCR, Heitor Pires, a reivindicação para construção de um pavimento para ciclistas e pedestres.

Mais de 15 mil pessoas moram na região do Guaicurus e o trevo do DOF fica congestionado em horários de pico. Carretas que passam pela cidade dividem o trânsito com veículos de passeio, ciclistas e pedestres.

No período noturno, com a escuridão, os motoristas têm dificuldades em enxergar os pedestres e os ciclistas, o que aumenta o risco de acidentes. Por se tratar de uma região que concentra moradias populares, muitas pessoas fazem o uso de bicicleta para se deslocar para o centro da cidade e demais bairros. O Trevo do DOF é o principal acesso para os moradores.

Obra completa

A obra na avenida Coronel Ponciano corresponde ao trecho entre a avenida Marcelino Pires e a BR-163, cerca de 3,7 km. O projeto contempla pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, restauração funcional do pavimento e ciclovia.

Na ligação da BR-163 e a MS-156, está sendo construído o viaduto que dá acesso à rodovia estadual, que também está em obras. O investimento é do Governo do Estado e da CCR MSVia e atende a reivindicações do deputado Marçal e dos moradores.