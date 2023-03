Semas encerra mutirão de cadastro e avaliação para tarifa social da energia elétrica

A Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social) encerrou nesta quinta-feira (2) à noite o mutirão de cadastro e avaliação para tarifa social da energia elétrica. A ação foi realizada em parceria com a Energisa. Na ocasião, a secretária Daniela Hall destacou que em Dourados a estimativa é de que 5.900 famílias tenham direito ao benefício.

“São famílias que ainda não estão cadastradas e têm o direito de ter o desconto da tarifa social, mas precisam estar cadastrada. O Cras faz esse trabalho diariamente e talvez essas famílias não estejam nos procurando e foi pensando nisso que fizemos esse mutirão. Infelizmente, não conseguimos atingir a meta de atender 500 famílias, mas tivemos mais de 300 cadastros e em breve essas famílias receberão a resposta da Energisa”, ressaltou a secretária.

A Tarifa Social, também conhecida como Baixa Renda, é um modelo de cobrança especial que beneficia um grupo específico de clientes, reduzindo o valor da conta. É escalonada por faixas de consumo, com valores mais baixos do que os praticados nos consumidores residenciais normais. “É importante esclarecer que o desconto varia de acordo com o consumo e vai de 10 a 65%, e quem consome menos ganha mais desconto”, explica Sebastião Oliveira de Souza, prestador de serviço da Energisa.

Também foram sorteadas dez geladeiras para os cadastrados no mutirão. A Energisa entrará em contato com os sorteados.