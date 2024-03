Seis foragidos são presos pela Guarda Municipal de Dourados

Neste final de semana a Guarda Municipal de Dourados (GMD) prendeu 6 foragidos da justiça. As ações ocorreram durante os atendimentos à população, fiscalização ambiental e de trânsito e na proteção das praças, parques e logradouros públicos.

Na madrugada de domingo (10) por volta das 2h a equipe realizava vistorias internas no CEPER do 2º Plano, quando abordou um casal. Na checagem foi constatado que o homem de 33 anos tinha um Mandado de Prisão em Aberto. Ele foi preso e entregue na Delegacia.

Já por volta das 18h a equipe da GM realizava rondas no Parque Arnulfo Fioravante (Ceper da Rodoviária) quando abordou um grupo de pessoas num dos quiosques.

Durante checagem no policial SIGO, foi constatado que uma mulher de 39 anos estava Evadida do Presídio Semiaberto Feminino. Foi presa e entregue na DEPAC.

Na sexta-feira (8) mais dois foragidos foram presos. No Bairro Jardim Novo Horizonte por volta das 2h a equipe realizava rondas no CEIM Mario Kumagai, quando em frente ao CEIM abordou um homem de 33 anos. O rapaz estava foragido da justiça com Mandado Expedido pela 1ª Vara de Família e Sucessões do Dourados. Por volta das 12h no Jardim Carisma, em frente ao Posto de Saúde foi preso um homem de 40 anos que tinha um Mandado de Prisão expedido pela 3ª Vara Criminal.

Na quinta-feira, 07, um jovem de 24 anos foi preso no Bairro Dioclécio Artuzi nas imediações do CEIM Argemira Rodrigues Barbosa, com Mandado de Prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Dourados. Por volta das 10h um jovem de 18 anos foi apreendido pois tinha um Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude.