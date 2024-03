Arrecadação de Feirão da AACC/MS ajuda instituição a fechar as contas da casa

Na última semana, nos dias 6 e 7 de março, a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) celebrou mais uma bem-sucedida edição de seu Feirão de Liquidação. O evento, já tradicional, atraiu centenas de pessoas em busca de boas oportunidades de compra e solidariedade.

Com mais de 5 mil itens à disposição, incluindo roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros e artigos para casa, o auditório da instituição se transformou em um verdadeiro paraíso para os caçadores de ofertas.

Além do Feirão, o Bazar e o Brechó da AACC/MS também estiveram abertos, proporcionando descontos imperdíveis de 40% e 20%, respectivamente. Essa diversidade de opções garantiu que todos os visitantes pudessem encontrar algo de seu interesse e contribuir para a nobre causa.

Balanço – Ao final do evento, o resultado foi uma arrecadação total de R$30.538,50 somente com as vendas realizadas no auditório. Esse valor representa não apenas uma oportunidade de compras vantajosas, mas principalmente um gesto de solidariedade em prol das crianças e adolescentes que enfrentam a difícil batalha contra o câncer.

Eventos realizados pela instituição, como o Feirão de Liquidação, são vitais para a manutenção de seus serviços de apoio às famílias afetadas pela doença. A instituição enfrenta despesas significativas, que ultrapassam os 300 mil reais por mês. Os custos vão desde água, luz e alimentação, até assistência direta aos beneficiários, incluindo cobertura de exames e medicamentos não disponibilizados pelo SUS.

“Para se ter uma ideia, apenas em 2023, nós atendemos 335 crianças e adolescentes e suas famílias e bancamos mais de R$224 mil em exames que não foram cobertos pelo SUS. Assim, cada compra realizada durante o Feirão não representou apenas uma oportunidade de adquirir produtos de qualidade a preços acessíveis, mas também um gesto de solidariedade e apoio a uma causa tão importante”, pontua Mirian Comparin Correa, presidente e fundadora da instituição.

A solidariedade da sociedade sul-mato-grossense é o que faz os trabalhos da AACC/MS continuar. Por isso, toda vez que alguém comparece aos eventos da instituição, ajuda a suprir as necessidades dos assistidos vindos de todo o Mato Grosso do Sul e regiões vizinhas e garante que a instituição possa continuar sua missão de oferecer apoio, conforto e esperança às crianças e adolescentes com câncer e suas famílias.

Além dos eventos, existem outras maneiras de ajudar a AACC/MS. Para conhecer melhor a instituição e saber como fazer parte dessa corrente do bem, acesse www.aacc-ms.org.br .