Provas dos concursos da Sedhast, Iagro e Agraer acontecem neste domingo

As provas escritas objetivas dos concursos Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) e da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (Agraer) ocorrem neste domingo (22), em Campo Grande. Ao todo, 6757 candidatos estão inscritos nos concursos.

As informações sobre os locais de realização e ensalamento de todos os certames podem ser consultadas individualmente pelo site www.idecan.org.br. Para a realização da prova escrita, os candidatos deverão comparecer aos locais designados, com antecedência mínima de 1 hora do horário estabelecido para fechamento dos portões, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Conforme os cronogramas dos certames os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 24 de maio, com abertura do prazo de recurso que segue até o dia 25 de maio de 2022. Os gabaritos definitivos e os resultados das provas objetivas serão publicados no dia 09 de junho.

Todas as regras dos concursos, fases, requisitos, modalidades das provas, conteúdos, formas de avaliação, número de vagas entre outras informações, estão disponíveis na edição n.10.803 do Diário Oficial do Estado.

Concurso Sedhast

Com total de 2.285 inscritos, a prova escrita objetiva do concurso público para das carreiras gestão de ações de assistência e cidadania e gestão de ações de defesa do consumidor, acontece neste domingo (22), exclusivamente no município de Campo Grande, no período matutino, para os cargos de nível superior, e vespertino, para os cargos de nível médio. O exame terá 4 horas de duração.

O certame visa o preenchimento de 126 vagas distribuídas entre cargos de nível superior e nível médio, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho.

As provas serão realizadas no Centro Estadual de Educação Profissional Hércules Maymone, nas Escolas Estaduais Joaquim Murtinho e General Malan e na Escola Municipal Elpídio Reis. A abertura dos portões no período da manhã ocorrerá às 7h e o fechamento às 8h. Para as provas do período vespertino, a abertura será às 14h com fechamento dos portões às 15h.

O candidato poderá acessar de forma individual as informações relativas ao local de realização de sua Prova Escrita Objetiva, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – Idecan, por meio do endereço eletrônico www.idecan.org.br na sua área de acompanhamento do Concurso Público para verificar o seu local de provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.

Concurso Iagro

1601 candidatos inscritos no certame, vão fazer as provas do concurso público da Agencia Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) para os cargos de fiscal estadual agropecuário, no período matutino, em Campo Grande.

O concurso público é destinado ao preenchimento de 54 vagas do cargo de Fiscal Estadual Agropecuário, integrante da Carreira Fiscalização e Defesa Sanitária do Quadro de Pessoal da Iagro.

As provas terão 4 horas de duração e acontecerão nas Escolas Estaduais Arlindo de Andrade Gomes e General Malan, assim como nas Escolas Municipais João de Paula Ribeiro, Professor Arlindo Lima e Professor Licurgo de Oliveiro Bastos. Os portões abrem às 7h e o fechamento será às 8h.

Concurso Agraer

Para a carreira de gestão de atividades de desenvolvimento agrário se inscreveram 2.872 candidatos. A prova escrita objetiva também acontece neste domingo (22), exclusivamente em Campo Grande, no período matutino, para os cargos de técnico de desenvolvimento rural e de agente de serviços sócio-organizacionais, e no período vespertino, para os cargos de gestor de desenvolvimento rural, pesquisador e gestor sócio-organizacional rural.

As provas acontecerão no Centro Estadual de Educação Profissional Hércules Maymone, nas Escolas Estaduais Arlindo de Andrade Gomes, General Malan, Professora Alice Nunes Zampiere, Vespasiano Martins, Joaquim Murtinho e de 1° Grau Emygdio Campos Widal, além das Escolas Municipais Elpidio Reis e Professora Danda Nunes. Os portões abrem às 7h e o fechamento será às 8h. A tarde, a abertura será às 14h e o fechamento às 15h.

O concurso público visa o provimento de 92 cargos vacantes da carreira Gestão de Atividades de Desenvolvimento Agrário, do quadro de pessoal da Agraer.