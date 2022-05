Projeto de Marçal cria semana de informação sobre distúrbio que afeta fala de crianças

Os primeiros sinais do desenvolvimento aparecem até os cinco anos, como a fala e a coordenação motora das crianças. Mas os pais precisam ficar atentos nesse processo, pois o que parece um simples atraso, na verdade, pode ser um diagnóstico de apraxia — disfunção neurológica que atinge o planejamento e a programação das sequências de movimentos necessários para produzir a fala. Por ser pouco conhecido, o deputado estadual Marçal Filho (PP) apresentou o Projeto de Lei 105/2022 que institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a “Semana de Informação e Conscientização sobre a Apraxia de Fala na Infância”.

Na sessão desta terça-feira (3) na Assembleia Legislativa, o deputado justificou que é preciso incentivar campanhas informativas para ampliar o conhecimento da população acerca do diagnóstico precoce e do tratamento da Apraxia de Fala na Infância e outros tipos de transtornos que afetam a aquisição dos sons, especialmente, os detectáveis na primeira infância.

Conforme o Projeto de Lei, a semana de conscientização e informação deverá ser incluída no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, de forma a divulgar os principais sinais e características da Apraxia de Fala na Infância, que são produções inconsistentes de consoantes e vogais na repetição de sílabas ou de palavras, apresentando dificuldade para pronunciar as letras; entonação e ritmo da fala afetadas; pausas inadequadas entre os sons e as sílabas; demora para começar a falar as primeiras palavras, quietude e pouca comunicação; instabilidade na fala, alteração na sonoridade das palavras, fala monótona, entre outros.

Ainda conforme o Projeto de Lei, durante a semana de conscientização poderão ser desenvolvidas ações para informar a população, por meio de procedimentos educativos, palestras, audiências públicas, seminários, conferências e a produção de material explicativo, digital ou impresso.

“Quanto mais cedo for identificado e diagnosticado, com o suporte da família e de toda a comunidade, mais rápido o tratamento será direcionado à criança que, com certeza, terá progresso na habilidade de falar. Nesse sentido, a semana de informação e conscientização, certamente, contribuirá para alertar a população sobre os sinais, os sintomas e a importância do diagnóstico precoce do distúrbio, favorecendo, como consequência, o sucesso nos tratamentos”, defendeu Marçal Filho.

O distúrbio

A Apraxia é uma dificuldade motora perceptível que pode ser observada no momento em que a criança não consegue planejar voluntariamente a sequência dos movimentos musculares necessários para a fala. Ela recebe de forma incorreta informações do cérebro para planejar e executar essas ações, o que reduz a capacidade de produzir clara e corretamente as sílabas e as palavras. São crianças que têm o raciocínio preservado, pensam no que querem comunicar, mas não conseguem converter esse pensamento em palavras. É como se a comunicação entre o cérebro e a boca fosse interrompida.

Elas não sabem quais palavras (semântica) e em qual sequência (sintaxe) devem ser usadas para expressar uma ideia. Também não sabem quais os sons e em qual ordem devem ser colocados para formar uma palavra, e muito menos quais músculos e estruturas devem ser movimentados para produzir esses sons. Assim, a Apraxia não se caracteriza como um atraso na fala, mas como um distúrbio motor, neurológico-funcional, que prejudica a produção dos sons da fala.