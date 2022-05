Convênio de R$ 3,4 milhões para obras de pavimentação em Tacuru é assinado na Seinfra

O secretário de Estado de Infraestrutura, Renato Marcílio, assinou na manhã desta terça-feira (3), convênio de R$ 3,4 milhões com a prefeitura de Tacuru para obras de infraestrutura no município, distante 422,8 km de Campo Grande.

O investimento prevê a pavimentação de 8 quilômetros da Avenida Francisco Serejo Neto e do Conjunto Habitacional Hilda Dure. “Vamos repassar o recurso e a prefeitura vai licitar a obra. Uma obra importante de infraestrutura para o município, uma ligação com a MS-160. Obra que há muito tempo é almejada pelo município e que vai atender em cheio a municipalidade, um anseio antigo da população”, afirmou o secretário.

Segundo o prefeito de Tacuru, Rogério Torquetti, a obra vai tirar o fluxo de caminhões do centro da cidade, além de levar desenvolvimento para o município. “A obra vai ligar uma rodovia que era rompida há mais de 20 anos e que, graças à parceria com o Governo do Estado, hoje está se concretizando”, disse.

O secretário da Casa Civil, Sérgio de Paula, recordou que essa demanda começou com a solicitação da Câmara de Vereadores, que foi prontamente atendida pelo governador Reinaldo Azambuja. “Quem vai ganhar é a população de Tacuru, que é mais importante. O município sendo atendido pelo Governo Presente do nosso governador Reinaldo Azambuja”, finalizou.

Também estiveram na reunião o vice-prefeito de Tacuru, Paulo Pedro Rodrigues, o “Pedrinho” e o empresário Adailton de Oliveira.