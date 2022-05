Prefeitura de Dourados oferece capacitação gratuita em Solda

Curso é ofertado na carreta do programa Cidade Empreendedora

A Prefeitura de Dourados vai oferecer capacitação gratuita à população através do Cidade Empreendedora. As aulas disponíveis são de Solda e serão realizadas na carreta do programa estacionada na Praça Antônio João, entre os dias 11 a 18 de maio.

Durante a formação os alunos vão aprender princípios de soldagem, noções de oxisolda, caldeiraria e fundamentos de processos de soldagem. A idade mínima para se inscrever no curso é de 18 anos.

A iniciativa é uma parceria do Sebrae e Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), em conjunto com o Sistema Fiems, por meio do Senai.

“Essa foi uma das formas que encontramos para incentivar a capacitação da população douradense que busca um emprego formal, ou até mesmo uma forma de complementar a renda”, ressaltou o secretário municipal de Desenvolvimento, Cleriston Recalcatti.

Serviço:

Idade mínima 18 anos

Período: 11 a 13 de Maio e 16 a 18 de Maio

Horário: 08h às 17h30

Local: Praça Antônio João, Av. Marcelino Pires – Centro

As inscrições são realizadas através do site do Cidade Empreendedora. Acesse

https://cidadeempreendedora.dourados.ms.gov.br/inicio/.