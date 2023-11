Programação marca os 40 anos do assassinato de Marçal de Souza Tupã’i

MPF e entidades promovem, entre os dias 22 e 25 de novembro, conjunto de atividades em memória da liderança Guarani e Kaiowá, a serem realizadas nos municípios de Caarapó e Dourados

Dia 25 de novembro de 2023 marca os 40 anos do assassinato de uma das mais emblemáticas lideranças indígenas do Brasil: Marçal de Souza Tupã’i, assassinado em casa, na aldeia Campestre, no município de Antônio João (MS), com cinco tiros. A voz de Marçal ainda ecoa – e a luta dos Kaiowá e Guarani pela demarcação de terras no Mato Grosso do Sul segue viva e pulsante.

Para celebrar sua luta e sua memória, o evento “Marçal, presente: memória dos 40 anos do assassinato de Marçal de Souza Tupã’i” será realizado entre os dias 22 e 25 de novembro, com diversas atividades distribuídas entre os municípios de Caarapó e Dourados (MS).

A atividade é realizada pela Aty Guasu – Grande Assembleia dos Povos Kaiowá e Guarani, Ministério Público Federal (MPF), Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e familiares de Marçal de Souza.

Entre as entidades e organizações apoiadoras estão a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) Regional Oeste 1, o Centro de Estudos Bíblicos (CEBI), a Comissão Regional de Justiça e Paz (CRJP), a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), a Comissão Pastoral da Terra (CPT) – regional Mato Grosso do Sul, do Movimento dos Trabalhadores rurais sem Terra (MST) e a Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida – Comitê Mato Grosso do Sul.

Atividades em escolas

A semana começa com homenagens à memória de Marçal, com atividades lúdicas e festivas e exibição de audiovisuais junto às escolas indígenas da Reserva Indígena de Dourados, nos dias 22 e 23 de novembro.

Estas atividades são organizadas pela coordenadoria de cultura da UFGD e pelo Projeto de Extensão “Aproximando universidade e escola, teoria e prática: oficinas de história e cultura indígena nos campos de estágio”, com a colaboração de estudantes de graduação e pós-graduação do curso de História da UFGD.

Carta do Papa Francisco

Em 1980, a voz de Marçal marcou o Brasil e o mundo. Foi naquele ano que, em Manaus (AM), o líder Guarani Nhandeva discursou ao Papa São João Paulo II, denunciando a dura realidade não só de seu povo, mas de todos os povos indígenas do Brasil. Foi um momento decisivo para a causa indígena.

Quarenta anos depois, os Guarani e Kaiowá receberão uma carta enviada pelo atual pontífice, Papa Francisco, em resposta a uma manifestação entregue a ele em maio deste ano. A carta, destinada à Aty Guasu, será entregue simbolicamente pelo bispo de Dourados, Dom Henrique Aparecido de Lima, representando a Igreja local, à Assembleia Geral dos Kaiowá e Guarani, no tekoha Kunumi Vera, em Caarapó, no dia 24 de novembro.

Neste mesmo dia, será realizado também um ato em memória de outra importante liderança Kaiowá e Guarani que partiu recentemente, a rezadeira Damiana Cavanha, no tekoha Apyka’i. Em Dourados, no final da tarde, o grupo Teatro Imaginário Maracangalha apresentará a Memória martirial encenada: Vida e história de Marçal Tupã’i.

Missa da Terra sem males

À noite, o primeiro dia em homenagem de Marçal será encerrado com a Missa da Terra Sem Males, na catedral de Dourados, celebrada a partir das 18h30, horário local de MS, por Dom Leonardo Ulrich Steiner, cardeal-arcebispo de Manaus e presidente do Cimi, e concelebrada por Dom Henrique Aparecido de Lima, bispo de Dourados.

A missa é uma reedição da celebração realizada originalmente em 1979, que foi um marco na redefinição da relação entre a Igreja Católica e os povos indígenas. A celebração em homenagem a Marçal terá a participação de Martin Coplas, compositor argentino que musicou a celebração original, em 1979.

Marçal, hoje

O dia 25 de novembro será marcado por uma série de atividades de debate e discussão sobre o legado de Marçal, a luta por justiça e pela demarcação dos territórios indígenas Kaiowá e Guarani no Mato Grosso do Sul.

À tarde, o evento será encerrado com o ato Tekoporaha: memória, luta e resistência de Marçal de Souza, realizado na casa de Marçal na aldeia Jaguapiru, Reserva Indígena de Dourados.

Confira, abaixo, a programação completa:

(horário local de Mato Grosso do Sul)

Dia 22/11

Atividades lúdicas, audiovisuais e festivas sobre a vida e as lutas de Marçal de Souza, Tupã’i

Horário: 8h

Local: Escola Municipal Indígena Agustinho, aldeia Bororó, Reserva de Dourados

Dia 23/11



Atividades lúdicas, audiovisuais e festivas sobre a vida e as lutas de Marçal de Souza, Tupã’i

Horário: 8h

Local: Escola Municipal Indígena Tengatuí Marangatu, na aldeia Jaguapiru, Reserva Indígena de Dourados

Atividades lúdicas, audiovisuais e festivas sobre a vida e as lutas de Marçal de Souza, Tupã’i

Horário: 14h

Local: Escola Municipal Indígena Ramão Martins, na aldeia Jaguapiru, Reserva Indígena de Dourados

Dia 24/11

Aty Guasu – entrega da carta do Papa Francisco aos Kaiowá e Guarani

Horário: 8h

Local: Tekoha Kunumi Vera, Caarapó (MS)

Ato público: Apyka’ i Vive! Damiana Presente!

Horário: 11h30

Local: Tekoha Apyka’i, rodovia MS-463

Tarde formativa

Missão junto aos povos indígenas em tempos de sinodalidade

Horário: 14h

Local: Instituto Pastoral da Diocese de Dourados (IPAD)

Memória martirial encenada: Vida e história de Marçal Tupã’i

Encenado pelo grupo Teatro Imaginário Maracangalha

Horário: 18h

Local: Praça central Antônio João, Dourados (MS)

Celebração da Missa da Terra Sem Males

Celebrada por Dom Leonardo Ulrich Steiner, cardeal-arcebispo de Manaus e presidente do Cimi, e por Dom Henrique Aparecido de Lima, bispo de Dourados

Horário: 18h30

Local: Catedral de Dourados (MS)

Dia 25/11

Resistência e memória: Marçal 40 anos, presente!

Abertura

Reza tradicional dos Nhanderu e Nhandesy Kaiowá e Guarani

Horário: 8h

Local: Cine-auditório Central, Unidade 1, UFGD

Mesa de debate

Marçal: história, presença e futuro nas lutas indígenas

Participantes:

Edina de Souza, filha de Marçal de Souza

Teodora de Souza, sobrinha de Marçal

Inaye Kaiowá

Jorge Kaiowá, liderança do tekoha Pirakua

Horário: 8h30

Local: Cine-auditório Central, Unidade 1, UFGD

Mesa de debate

Justiça por Marçal e para os mártires da causa Guarani

Participantes:

Paulo Suess, assessor teológico do Cimi

Egydio Schwade, membro-fundador do Cimi

Marco Antonio Delfino, procurador da República do Ministério Público Federal (MPF/MS)

Egon Heck, membro-fundador do Cimi

Horário: 10h30

Local: Cine-auditório Central, Unidade 1, UFGD

Tekoporaha: memória, luta e resistência de Marçal de Souza

Horário: 14h

Local: Casa do Marçal de Souza na aldeia Jaguapiru, Reserva Indígena de Dourados