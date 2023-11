Sicoob atinge marca de R$ 6,4 bilhões em onze dias de promoção de consórcios

Em apenas onze dias da campanha ‘Promo Week de Consórcio’, realizada entre os dias 7 e 17 de novembro, o Sicoob ultrapassou a marca de R$ 6,4 bilhões em consórcios, registrando um notável crescimento de cerca de 58% em relação à edição da campanha no ano de 2022.

Ao todo, foram negociadas mais de 46 mil cotas, sendo as de imóveis as líderes em volume, seguidas por automóveis e caminhões. Durante a campanha, a instituição reduziu as taxas de consórcio imobiliário em 15%, enquanto as demais categorias obtiveram descontos de 10%.

“No Sicoob, entendemos que o consórcio representa não apenas uma escolha democrática, mas também um caminho inteligente para alcançar metas de longo prazo. Por isso, estamos comprometidos em oferecer aos nossos cooperados soluções acessíveis e com taxas justas, atendendo suas necessidades de maneira personalizada. Oferecemos as menores taxas porque acreditamos que nossos cooperados podem realizar seus sonhos por meio desse produto”, Francisco Silvio Reposse Junior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob.

Com um volume expressivo de mais de R$ 40 bilhões e 380 mil cotas ativas, a carteira administrada de consórcio do Sicoob continua a trilhar um percurso marcado por um crescimento sólido. Esses números fortalecem ainda mais o posicionamento do Sicoob entre as principais administradoras de consórcios do mercado.

O Sicoob reitera seu compromisso em continuar oferecendo soluções financeiras inovadoras e acessíveis, mantendo-se como uma referência no setor cooperativista. Com 4,5 mil pontos de atendimento espalhados pelo país e sendo a única instituição financeira em 388 munícipios, a instituição financeira, além de oferecer serviços como conta corrente, poupança, cartões, Pix e diversos outros, está empenhada em facilitar o acesso ao consórcio, atendendo às necessidades dos cooperados e promovendo a educação financeira.

Como funciona o consórcio

Criado em meados dos anos 1960, o consórcio é reconhecido como um meio eficaz de autofinanciamento. Essa modalidade reúne pessoas físicas ou jurídicas para formar uma poupança em conjunto, viabilizando a aquisição de bens, imóveis ou serviços para cada participante.

No Sicoob, por exemplo, é possível adquirir imóveis, automóveis, motocicletas, caminhões, utilitários, tratores, além de serviços como viagens, cirurgias plásticas, reformas, cursos, entre outros.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 7,5 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 338 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,5 mil pontos de atendimento, e, em mais de 388 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse o site do Sicoob para mais informações.