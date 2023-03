Produção industrial apresenta pior evolução para o mês de fevereiro desde 2017, aponta CNI

Sondagem Industrial mostra que o indicador caiu 2,7 pontos de janeiro para fevereiro de 2023. A pesquisa antecipa tendência da atividade industrial e as expectativas dos empresários por porte de empresa

A atividade industrial segue desaquecida neste início de 2023, segundo a Sondagem Industrial. A pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que os índices de produção e emprego caíram, respectivamente, de 47,9 pontos para 45,2 pontos e de 49,2 pontos para 48,5 pontos, de janeiro para fevereiro. Os indicadores variam de 0 a 100 e quanto mais distante da linha de corte, em direção ao zero, maior e mais disseminado é o recuo. Apesar de ser comum para o período, este ano a queda da produção e do emprego foi mais intensa do que nos anos anteriores.

“A produção costuma recuar mesmo na passagem de janeiro para fevereiro, porém, de 2017 para cá, este foi o menor índice. Além disso, o número também é menor que a média histórica para o mês, de 46,5 pontos”, explica o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

Um dos motivos que dificulta o aumento das atividades das indústrias brasileiras é o nível dos estoques, que seguem acima do planejado pelos empresários, sugerindo uma demanda mais fraca que a prevista.

A Sondagem Industrial é uma pesquisa mensal que escuta pequenas, médias e grandes indústrias para avaliar evolução da produção; número de empregados; utilização média da capacidade instalada; nível de estoques e estoque efetivo em relação ao planejado; expectativas e intenção de investimento. Foram consultadas 1.637 empresas entre 1º e 9 de março de 2023.

Utilização da capacidade instalada segue estável

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) ficou em 67% em fevereiro de 2023, o mesmo percentual dos dois meses anteriores. O índice se aproxima da média histórica do mês, que é 67,5%.

Nível de estoques segue acima do planejado pelos empresários

O índice de evolução do nível de estoques ficou acima da linha divisória que mede aumento e queda, marcando 50,6 pontos em fevereiro de 2023. Já o índice de nível de estoque efetivo em relação ao planejado ficou em 51,2 pontos, indicando que os estoques estão acima do planejado pelos empresários. Reflete a percepção dos empresários sobre a alta de estoque de produtos e a fraca demanda.

Empresários mantêm otimismo e intenções de investir

Na passagem de fevereiro para março de 2023, os índices de expectativa para os próximos seis meses mudaram pouco. Apesar de todos os índices seguirem acima dos 50 pontos, de uma forma geral, os índices são inferiores às suas respectivas médias históricas, o que significa dizer que é um otimismo moderado.

O índice de intenção de investimento ficou em 53,6 pontos em março de 2023, e apresenta um recuo de 0,4 ponto na comparação com fevereiro. Porém, segue acima da média histórica de 51,5 pontos e revela intenção de investir acima do usual.