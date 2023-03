De autoria de vereador Marcelo Mourão, diploma de Empreendedor Notável vai reconhecer ‘inspirações’

Prestar o reconhecimento às pessoas que inspiram pela coragem de enfrentar desafios e de “furar a bolha” é a intenção do projeto que institui o diploma de Empreendedor Notável, aprovado na segunda-feira (13) na Câmara Municipal de Dourados. Proposição do vereador Marcelo Mourão (Podemos), o projeto foi aprovado durante única discussão e votação pelo Plenário.

Na tribuna, o parlamentar relatou a trajetória de Douglas da Silva Belo, jovem criado em Vila Vargas que empreendeu com a Trubelo Equipamentos e Peças Industriais em Dourados e atualmente possui parceria nos Estados Unidos da América e tem se destacado no mercado que escolheu.

O negócio situado na Vila Alba nasceu da vontade do rapaz em criar uma empresa inovadora. Após ter se formado em técnico de segurança do trabalho e ter viajado pelo Brasil para adquirir novas experiências, foi em Dourados que o idealista resolveu encarar os desafios do empreendedorismo.

“Depois de testemunhar a história do Douglas, pensei que era o momento de criar um dispositivo que reconheça os empreendedores, principalmente os que optaram por Dourados para gerar riqueza, empregos e circular imposto”, apontou com ênfase de que o jovem de família humilde atualmente atende grandes companhias aéreas e indústrias do país.

Mourão recordou que muito jovem, Douglas “com uma mochila nas costas” foi explorar experiências, o que deixou a mãe Dalvinha e o pai Vangivaldo preocupados na época, mas todo esforço do jovem o coloca como inspiração para muitos ao ser um empreendedor destaque.

“Com esse projeto qualquer um de nós, representantes legítimos em Dourados poderemos reconhecer empreendedores que tem coragem de enfrentar os desafios e mostrar o quanto podem inspirar as pessoas”, destacou.