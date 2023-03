Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa pede melhorias para a região do Grande Marambaia

O Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa, preocupado com a segurança de condutores de veículos e pedestres, quer a intervenção do poder público num dos ´pontos de maior risco de acidentes da cidade. O parlamentar, por meio de uma indicação apresentada na sessão ordinária de 14 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã, solicitou ao Prefeito Eduardo Campos e ao engenheiro André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, a instalação de um quebra-molas aproximadamente 100 metros antes do Trevo da Cuia no sentido de quem chega de Dourados a Ponta Porã, pela BR 463.

Edevaldo justificou o pedido afirmando que “o atendimento da indicação se faz necessário com extrema urgência, pois nesse referido local o fluxo de veículos é grande, e na maioria das vezes os veículos passam pela rua em alta velocidade. Com a implantação de um quebra-molas, fará com que os carros diminuam a velocidade, assim evitando possíveis acidentes”.

Limpeza no Marambaia

Edevaldo Mattoso Barbosa também apresentou indicação solicitando que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo realize os serviços de manutenção e limpeza no bueiro localizado na Rua Rodrigo Pinto Magalhães em frente à Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no bairro Jardim Marambaia.

Segundo ele, “a referida reivindicação é pertinente, visto que moradores do bairro mencionado acima procuraram por este Vereador para pedir providências, pois o referido bueiro que está com parte danificada e encontra-se entupido, e quando chove ou escorre a água de uso doméstico, não há escoamento aquela água, ficando empoçada no local, o que causa incômodo, pois exala mau cheiro, além da sujeira que fica acumulada no local”, argumentou o parlamentar.