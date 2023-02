PRF recupera carreta em Ponta Porã; motorista estava refém e foi liberado do cárcere

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma carreta, nesta quarta-feira (8), em Ponta Porã. O motorista do caminhão foi mantido refém e liberado após o veículo ser recuperado.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-463, quando abordaram um caminhão Scania/R114. Durante a entrevista, os policiais descobriram que o condutor não possuía CNH para dirigir caminhões, além do nervosismo apresentado pelo homem.

Em contato com o proprietário da carreta, a equipe verificou que o veículo não estava na rota normal de viagem, além do condutor não ser quem deveria estar dirigindo. O dono do caminhão registrou boletim de ocorrência.

Após comunicação com a Polícia Militar de São Paulo, onde a carreta teria sido roubada, os policiais foram informados que o verdadeiro motorista havia sido liberado do cativeiro.

O preso e os veículos foram encaminhados à Polícia Civil em Ponta Porã.