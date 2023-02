Feira “O Balaio” abre inscrições para novos expositores em Campo Grande

Estão abertas as inscrições para expositores que queiram participar da 15ª edição d’O Balaio – Feira Criativa. O evento acontecerá no dia 12 de março (domingo) no Armazém Cultural, em Campo Grande.

O Balaio é uma feira artesanal que nasceu em Dourados e se tornou tradicional na região. Sua primeira edição em Campo Grande acontece agora em março.

Novos expositores de Campo Grande e região que tenham vontade de participar do processo seletivo do Balaio para venderem seus produtos, devem preencher a ficha de inscrição através do link https://forms.gle/xByCR8jcTzyy4uUM7 nessa ficha consta todas as informações referentes a participação.

O prazo final para inscrições é até dia 24/02/23. E o resultado dos selecionados será divulgado no dia 28/02/2023 através do Instagram e Facebook.

Os organizadores convidam a todos para visitar e apoiar a economia local. A feira é um programa perfeito pra fazer com a família e amigos e também para comprar produtos feito a mão com muito amor por pequenos empreendedores da região.

O Balaio é uma feira repleta de arte, artesanato, moda, cuidados pessoais, música, bebidas, gastronomia. Perfeito para um passeio agradável.

O evento é petfriendly e haverá opções de brinquedos para crianças também. Para mais informações acesse http://instagram.com/obalaiofeira

A feira é organizada por Bi Miura, Fernanda Sabô, Raique Moura e Thays Nogueira.