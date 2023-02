AApoiadores realiza Leilão Direito de Viver em março

Durante pré-lançamento, a madrinha de 2023 Tatiana Guimaro, foi anunciada às coordenadoras do evento

A Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados – AApoiadores, realizou no último dia 30, o pré-lançamento do Leilão Direito de Viver 2023 no Buffet Luzly. O evento que será realizado de 20 a 26 de março, tem o objetivo de arrecadar fundos em prol da implantação da sede própria do Hospital de Amor de Dourados, que será localizado às margens da Rodovia Guaicurus. O terreno de 25 mil quadrados, foi doado por duas importantes famílias douradenses, a São Bento Incorporadora e a Família Guerra.

Durante o evento, a presidente da AApoiadores, Cristiane Iguma Câmara, anunciou a nova madrinha do Leilão Direito de Viver, Tatiana Guimaro e, levou informações às coordenadoras sobre o regulamento do Leilão. “É com muito entusiasmo que iniciamos as ações do ano de 2023. Um ano voltado à captação de recursos, a receber novos apoiadores e, principalmente, um ano para realizar o maior sonho da nossa entidade, que é ter a sede própria do Hospital de Amor em Dourados”, disse.

O Leilão Direito de Viver 2023 é o maior evento da AApoiadores e este ano será em formato hibrido. Entre os dias 20 e 26 de março, será realizada a Etapa Prendas, via Whatzapp em grupos já existentes e no dia 21 de março, com leilão presencial, no salão de eventos da Unigran. Já a Etapa Animais de Elite, será realizado no segundo semestre.

O evento será realizado em prol do Hospital de Amor e, para que obtenha um lucro considerável, a AApoiadores já começou a receber doações de prendas. “Serão aceitas doações de produtos simples, como pano de prato, bolos, doces, além de vouchers de serviços e bens perecíveis, como também, doações de seminovos que possuam valor agregado, como quadros reconhecidos, bolsas, pratarias e roupas”, explicou Ely Oliveira, que faz parte da Comissão de Organização, juntamente com as diretoras da Associação.

Estiveram presentes no pré-lançamento, a diretoria da AApoiadores, representantes de entidades como a Leilodom e a BPW Dourados, representantes da Sicredi Centro-Sul, colaboradoras do Instituto de Prevenção Dourados, digital influencers e convidadas. Para doar prendas para o Leilão Direito de Viver, basta ligar no telefone (67) 9882-9772 e falar com Luis Henrique, administrativo da AApoiadores.