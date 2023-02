Com apoio do Governo, torneio no Guanandizão abre calendário estadual de judô no Estado

A temporada estadual de judô será aberta neste fim de semana, com as disputas do Torneio Início Estadual 2023, no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), em Campo Grande. A competição conta com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

Ao todo, estão inscritos 687 judocas (437 no masculino e 250 no feminino), que vão representar 17 clubes e seis projetos sociais, de nove municípios: Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Itaporã, Naviraí, Nioaque, Terenos e Três Lagoas. O evento é organizado pela Federação de Judô de Mato Grosso do Sul (FJMS).

Vão para o tatame atletas das classes judokinha (quatro anos de idade), sub-11, sub-13, sub-15, sub-28, sub-21, sênior, veteranos e dangai. As lutas começam nesta sexta-feira (10), a partir das 19 horas, com a classe judokinha. No sábado (11), as disputas têm início às 8h30, com o sub-18 e veteranos e a cerimônia de abertura está prevista para as 14 horas.

“O Torneio Início é sempre uma competição muito importante e esperada pelos judocas do nosso estado. Além da expectativa de competir pela primeira vez no ano, é uma competição que começa a contar pontos para o ranking estadual e definir a seleção do estado para os eventos Brasil afora”, destaca o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda. Os melhores colocados garantem vaga ao Campeonato Brasileiro Região IV, que acontecerá em Brasília (DF), nos dias 1 e 2 de abril.

A competição terá entrada gratuita ao público. “Após o Meeting Nacional no último fim de semana, temos mais um grande evento no Guanandizão. Todos estão convidados a prestigiar o nosso judô, que é uma das principais forças do país, e é uma oportunidade para levar a família”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Na última edição, a Associação Desportiva Moura/Estoril foi a campeã, ao conquistar 68 medalhas (24 ouros, 18 pratas e 26 bronzes). O Judô Clube Rocha/Rádio Clube terminou em segundo lugar, com 47 medalhas (17 ouros, 14 pratas e 16 bronzes). Já a Associação Atlética Judô Futuro ficou na terceira posição, indo 38 vezes ao pódio, com 17 ouros, oito pratas e 13 bronzes.