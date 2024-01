Prefeitura faz convênio com Sanesul e garante fornecimento de água para Sitioca Campo Belo

Município arca com custos de quase R$ 4 milhões de projeto que será executado pela empresa de saneamento do Estado

A Prefeitura de Dourados fechou com a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul convênio para garantir o fornecimento de água para quase 300 residências dos bairros Sitioca Campo Belo I e II. O serviço será executado pela Sanesul, mas com recursos próprios do Município, que investirá aproximadamente R$ 3,94 milhões. O convênio foi assinado pelo prefeito Alan Guedes no último dia 21 de dezembro e, nesta quinta-feira (4), o governador em exercício José Carlos Barbosa esteve em Dourados para assinar a autorização para o processo de licitação das obras.

De acordo com o documento, o projeto foi elaborado pela Sanesul, mas o investimento para execução é da Prefeitura de Dourados, que assumiu a responsabilidade de resolver um imbróglio judicial que há anos está no Ministério Público Estadual (MPMS), já que a implantação da rede de água deveria ser do loteador, mas a obra não foi executada na época.

Representando o prefeito Alan Guedes, o secretário municipal de Serviços Urbanos, Márcio Antônio do Nascimento lembrou o esforço que a atual Gestão fez para recuperar a situação fiscal e financeira do município, propiciando agora as condições para fazer esse investimento fundamental para o bem-estar dos moradores da Sitioca Campo Belo. “Graças a todo o trabalho realizado desde 2021, a Prefeitura de Dourados tem agora a condição de investir quase R$ 4 milhões, garantindo 100% dos custos da obra que será executada pela Sanesul, que tem o ‘know-how’ para executar esse serviço”.

O governador em exercício, Barbosinha, exaltou a decisão do prefeito Alan Guedes de resolver uma questão que, a princípio, não era de responsabilidade da administração municipal. “Parabéns ao prefeito Alan Guedes. Esse era um problema histórico, quando se permitiu a venda dos terrenos sem a infraestrutura mínima e essa responsabilidade foi devolvida ao Poder Público. A Prefeitura vai bancar integralmente esse investimento, oferecendo os recursos, e a Sanesul, que tem a expertise, executa essa obra, fazendo com que as famílias do Campo Belo possam ser atendidas com fornecimento de água”, disse.

Na ocasião da assinatura do convênio, Alan Guedes lembrou do compromisso assumido para resolver essa questão junto aos moradores. “Esse problema foi detectado ainda durante a transição, mas precisávamos ter condições financeiras de executar uma obra assim, o que agora conseguimos. A Sitioca Campo Belo é um dos últimos bairros do município que não tem serviço de distribuição de água e agora a Prefeitura de Dourados consegue resolver essa questão que muito preocupava os moradores”, afirmou.

A cerimônia de assinatura foi acompanhada por diversos secretários municipais e pelos vereadores Maurício Lemes, Sérgio Nogueira, Jânio Miguel, Rogério Yuri e Marcelo Mourão, representando a Câmara Municipal.