Guarda Municipal de Dourados prendeu 294 foragidos da Justiça em 2023

A Guarda Municipal de Dourados (GMD) prendeu 294 foragidos da justiça em 2023. As ações são frutos dos trabalhos diários de prevenção realizadas nas praças, parques, prédios, logradouros públicos, assim como no atendimento à população e nos apoios as forças policiais da cidade.

Foram cumpridos pela GMD 201 Mandados de Prisões, 17 Mandados de Busca e Apreensão e capturados 76 Evadidos do Sistema Prisional. As ações culminam na redução da criminalidade proporcionando mais segurança em Dourados, principalmente as famílias que frequentam os locais públicos.

Segundo a Diretoria de Operações, criminosos que estavam soltos e continuavam praticando crimes nas ruas foram presos, proporcionando mais segurança à cidade, assim contribuindo com as ações das forças policiais.

A Guarda Municipal também adquiriu novos computadores, novas viaturas, reestruturou a CECOM (Centro de Comunicação e Monitoramento) que recebem as ligações dos telefones 153 e 199. Em parcerias com o Ministério Público Estadual e setor privado instalou câmeras de monitoramento nas principais praças públicas. Firmou convênio com o Ministério da Justiça implantando o SINESP – CAD, que gerencia o atendimento da instituição com georreferenciamento e renovou convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública -SEJUSP utilizando o sistema de consulta policial nas ações realizadas.