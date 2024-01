Governo e Sanesul entregam poço e novo sistema de telemetria em Dourados

Os investimentos somam R$ 9,5 milhões voltados para o sistema de abastecimento de água

Em sua segunda agenda na Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), nesta quinta-feira, (4), o governador em exercício José Carlos Barbosa (Barbosinha) inaugurou, em Dourados, o novo sistema de telemetria e mais um poço tubular profundo, este que vai reforçar todo o sistema de abastecimento da cidade.

Na cerimônia, que ocorreu na sede da empresa, Barbosinha destacou a evolução do saneamento em razão da quantidade de obras que foram executadas em Dourados nos últimos anos, principalmente de esgotamento sanitário, elevando a cobertura para quase 90% de toda a população.

“O sistema de abastecimento de água já é universalizado e as obras em andamento são de suporte para atender os futuros empreendimentos. Já o sistema de esgotamento sanitário é fruto de um planejamento que se desenvolve na cidade junto com a Sanesul, e também graças a PPP (Parceria Público-privada) que foi firmada e contempla muitos investimentos”, declarou o governador em exercício.

O governador em exercício também ressaltou a importância da harmonia que existe entre as instituições estaduais e municipais para que seja possível planejar e executar todas as obras necessárias nas cidades do estado.

O ato público contou com a presença de autoridades estaduais e municipais entre eles, Helio Peluffo (Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística). O gerente da regional Dourados, Klinger Rodrigues, representou o diretor-presidente da estatal, Renato Marcílio.

Novo poço – DOU-038

A empresa concluiu mais um poço tubular profundo – o DOU-038, que também foi entregue nesta manhã.

Ele reforça a produção de água de uma região da cidade com uma vazão de 270m³ /h. O investimento total de perfuração e ativação foi de R$ 4,7 milhões.

Telemetria

Implantado em Dourados, trata-se de um novo sistema desenvolvido internamente pela equipe técnica da empresa, que automatiza, controla e monitora todo o abastecimento de água da cidade.

Os sistemas de automação e telemetria de elevatórias, reservatórios e estações de tratamento de água são de fundamental importância para a melhoria dos processos de saneamento. Fornecem em tempo real as medições dos parâmetros hidráulicos, mecânicos e elétrico das estações componentes do sistema.

Segundo a equipe técnica, estão sendo coletados dados dos níveis dos reservatórios, pressões de redes, vazões, poços, captação, e o estado de funcionamento dos motores e bombeadores de Dourados. São aproximadamente 4.800 informações captadas e lidas em tempo real. São cerca de 72.000 ligações na cidade.

Dourados possui 21 reservatórios, 25 poços, a captação no Rio Dourado e 8 estações de elevação, todos controlados e monitorados pela telemetria.

Este investimento, da própria empresa, é de R$ 4,8 milhões em modernização e tecnologia.

Para finalizar, foi autorizada a licitação para melhorias na Estação de Tratamento de Resíduos (ETR) da Estação de Tratamento de Água (ETA), e a obra de ampliação do prédio de atendimento ao cliente e escritório do Distrito de Vila Vargas.

A concessionária segue a determinação do Governo do Estado que é estratégica e focada na universalização dos serviços, um compromisso com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.