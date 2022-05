Prefeitura de Dourados reforça campanha de vacinação contra Covid-19

Para estimular a imunização, o município optou por retirar a necessidade do agendamento

A Prefeitura de Dourados, através do Núcleo de Imunização, tem reforçado a importância da vacina contra a Covid-19. Para estimular a população a completar o ciclo vacinal, a Sems (Secretaria Municipal de Saúde) optou por retirar a necessidade do agendamento, dessa forma, todos que ainda não tomaram, ou precisam das demais doses, podem procurar as Unidades Básicas de Saúde.

“Inicialmente o agendamento foi uma forma de organizar a demanda, porém, temos observado uma queda na procura e para garantir a continuidade do ótimo resultado que tivemos até aqui, hoje temos 77% da população imunizada – com mais de uma dose, optamos por fazer essa mudança e retomar a demanda espontânea”, explicou o secretário-adjunto de Saúde, Edvan Marcelo Marques.

Completar o esquema vacinal é imprescindível para conter a pandemia. Ainda assim, muitas pessoas não estão voltando aos postos de vacinação para tomar os reforços. “Todos os públicos podem e devem buscar a vacina. Uma dose completa a outra: na primeira, o sistema imunológico é estimulado a criar anticorpos; na segunda, o organismo já está preparado para aquele patógeno e desenvolve anticorpos e células de memória melhores e mais duradouras”, pontua Marques.

Confira os intervalos entre as doses de cada vacina:

Segunda dose

Coronavac: 28 dias após a primeira dose

Pfizer: oito semanas após a primeira dose

AstraZeneca: 12 semanas após a primeira dose

Dose de reforço

Janssen: dois meses após a primeira dose

Coronavac: quatro meses após a segunda dose

Pfizer: quatro meses após a segunda dose

AstraZeneca: quatro meses após a segunda dose

Imunocomprometidos

Coronavac, Pfizer e AstraZeneca: dose adicional 28 dias após a segunda dose e reforço após 4 meses da terceira dose

Jassen: segunda dose dois meses após a primeira dose e reforço quatro meses após a segunda dose.

Importante: infectados pelo coronavírus devem esperar 30 dias após o fim dos sintomas para tomar qualquer uma das doses da vacina.