Reinaldo destina recursos para industrialização de Japorã e Tacuru e melhoria rural em Água Clara

Para contribuir com o desenvolvimento econômico da região Sul de Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja firmou, nesta segunda-feira (18), convênios de R$ 2,5 milhões com as prefeituras de Japorã e Tacuru. Por meio dos documentos assinados, os municípios poderão adquirir áreas para a instalação de empresas, promovendo a geração de emprego e renda.

Os recursos repassados às cidades pertencem ao Pró-Desenvolve (Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico), que é abastecido com recursos de indústrias incentivadas pelo Governo do Estado. “Construímos essa capacidade de investir nas cidades, principalmente nas pequenas. Com esses recursos já apoiamos municípios como Miranda, Douradina, Jaraguari, Novo Horizonte do Sul e Fátima do Sul, entre outros. Dessa vez o apoio chega a Japorã e Tacuru”, destacou Reinaldo Azambuja.

Segundo o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), que administra o Pró-Desenvolve, a transferência de recursos visa justamente o fomento às atividades econômicas. “O Pró-Desenvolve é tocado com recursos que saem do próprio setor industrial e a ideia é devolver esses recursos de incentivos aos municípios, promovendo a geração de empregos em todo o Mato Grosso do Sul. É aquela lógica de trocar impostos por empregos, que o governador sempre diz”, ressaltou Verruck.

No valor de R$ 658,3 mil, o convênio com Japorã tem como objetivo a aquisição de uma área de 9,681 hectares para viabilizar a implantação do Polo Empresarial. “Ali vai funcionar um centro de distribuição de móveis e ainda sobrará uma área para disponibilizarmos para outra empresa”, explicou o prefeito Paulo Franjotti.

Para Tacuru, o convênio de R$ 1,9 milhão vai possibilitar a compra de um terreno de 24,2 hectares no Distrito Industrial do Parque Alvorada II, que será destinada para a abertura de uma unidade de armazenagem. “Será construído um silo com capacidade para 500 mil sacos de grãos”, contou o prefeito Rogério Torquetti.

Ainda participaram do ato de assinaturas dos convênios, na Governadoria, os secretários Eduardo Rocha (Governo e Gestão Estratégica) e Sérgio de Paula (Casa Civil), além de demais representantes das duas cidades.

Água Clara

Também nesta segunda-feira (18), o governador Reinaldo Azambuja se reuniu com a prefeita de Água Clara, Gerolina Alves, para tratar de investimentos para a cidade. No encontro, que contou com a participação do secretário Eduardo Rocha e dos deputados Paulo Corrêa (presidente da Assembleia) e Beto Pereira (federal), foi assinado convênio de R$ 6,1 milhões para obras de revestimento primário em 22 quilômetros de uma estrada vicinal que dá acesso à rodovia MS-324, na região da Fazenda Ipanema.

Na reunião ainda foram pactuados outros investimentos. “Estamos acabando de licitar bairro Santos Dumond, o Jardim Primavera e o Jardim Morumbi. Tem uma boa novidade com a MS-324, que nós vamos ter logo em seguida uma publicação de licitação para continuidade dessa pavimentação. Vamos também instalar a arena sintética do programa ‘MS Bom de Bola’. Temos também o aeródromo. A prefeitura e o governo compraram uma área e vamos fazer um aeroporto pavimentado de apoio ao combate aos incêndios florestais. E dizer que essa é uma grande parceria. Hoje validamos alguns investimentos que com certeza vão dar dias melhores para nossa querida Água Clara”, afirmou Reinaldo Azambuja.

O governador ainda se uniu à prefeita para destravar investimentos federais para a BR-262. “Temos compromisso com toda extensão da BR-262 para mostrar junto ao Dnit e ao Ministério da Infraestrutura a importância de nós fazermos a recuperação e restauração dessa rodovia para preservar vidas, diminuir número de acidentes e ter esses investimentos realizados”, disse.