Prefeitura de Dourados organiza programação em comemoração do Dia do Índio

A Prefeitura de Dourados, através da Funed (Fundação de Esporte de Dourados), em parceria com a Ceaid (Coordenadoria Especial de Assuntos Indígenas), organizou uma programação especial em comemoração ao “Dia do Índio” com as crianças da aldeia Jaguapiru.

Durante a manhã de hoje (18), aconteceram diversas atividades recreativas como futebol suíço, arco e flecha e cabo de guerra, também teve sorteio de cestas básicas e brindes e entrega de doces. Amanhã (19), haverão apresentações culturais na Sede da Liderança da aldeia Jaguapiru e Bororó, às 9h.

“Queremos mostrar para nossas crianças , jovens e comunidade a importância deste dia para os povos indígenas, preservação de nossa cultura ancestral e fortalecimento coletivo de nossa comunidade”, comentou Leomar Mariano, diretor da Ceaid.