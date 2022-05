Dr. Marcos Estevão toma posse amanhã como imortal da ASL

Cerimônia será realizada a partir das 19h30 na sede da Academia

O escritor e psiquiatra Marcos Estevão dos Santos Moura toma posse nesta terça-feira, dia 19 de abril, como o mais novo imortal da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL). Ele ocupará a Cadeira nº 24, na sucessão do acadêmico Francisco Albuquerque Palhano, falecido em 2020, cujo patrono é Lobivar de Matos. Na cerimônia de posse, que terá início às 19h30, na sede da Academia, o acadêmico Rubenio Marcelo fará, em nome da ASL, a saudação ao novo membro.

Marcos Estevão dos Santos Moura é escritor e médico psiquiatra, sendo autor de diversos livros nas áreas literária e técnica: “A Caserna em Versos e Rimas e um Pouco de Prosa” (2010); “Meu Nome é Romualdo” (2016); “Dependência Química – Uma Prisão de Ponta-cabeça” (2016); “Pedaços de Mim” (2017); “Circulus Libenter” (2019); e “Távola de Palavras e Silêncios” (2021). Na área profissional, é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Pará (UFPA), sendo Mestre em Psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com títulos de especialista em Psiquiatria e em Psiquiatria Forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e pela Associação Médica Brasileira (AMB), tendo ainda participado de inúmeros cursos no Brasil e no exterior.

Natural de Belém – PA, reside em Campo Grande desde 1993. Entre outros reconhecimentos concedidos, foi condecorado com o título honorífico de Cidadão Sul-Mato-Grossense (2015), pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, e de Mérito pela Valorização da Vida (2010), pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), em reconhecimento à significativa contribuição nas ações de implementação e de fortalecimento da Política Nacional sobre Drogas.

“Para mim, é uma realização imensa e uma honra ter sido escolhido para integrar essa entidade que tanto enobrece a literatura sul-mato-grossense e que tanto luta pela sua valorização. Sinto-me muito feliz por agora ter como confrades nomes tão importantes do nosso Estado, e quero trabalhar para dar minha contribuição à ASL a partir do momento em que for empossado”, comenta Marcos Estevão.

Serviço: A cerimônia de posse do escritor e psiquiatra Marcos Estevão dos Santos Moura na Cadeira nº 24 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) será realizada amanhã, dia 19 de abril de 2022, a partir das 19h30, na sede da entidade, localizada na Rua 14 de Julho, nº 4.653 (Altos do São Francisco).