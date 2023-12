Prefeitura de Dourados e Procon fecham parceria para auxiliar na solução de problemas de telefonia

Totem permite comunicação em tempo real com operadora, além de atendimento do Procon

Com o objetivo de auxiliar na solução de problemas e reclamações sobre o serviço de telefonia e internet, a Prefeitura de Dourados, através do Procon, firmou uma parceria com a operadora Claro, onde um totem de atendimento da empresa foi disponibilizado ao Procon.

Com o equipamento, a população pode se comunicar diretamente com um atendente da Ouvidoria da Claro. Vale ressaltar que o Procon de Dourados tem participação no conselho de usuários da empresa.

“Ter um totem, no qual o cliente poderá conversar ao vivo com um funcionário da concessionária, faz toda a diferença, beneficiando diretamente os dois lados: o consumidor e o fornecedor”, disse o diretor do Procon, Antonio Marcos Marques.

A partir do totem, será possível registrar reclamações e queixas relacionadas aos serviços da operadora com resposta em tempo real. Além disso, o consumidor que for presencialmente abrir uma reclamação, será atendido por um servidor do Procon e também por um funcionário da empresa, através do totem.

O equipamento está instalado na sede do Procon, à Avenida Joaquim Teixeira Alves, 772 – Centro. Mais informações no telefone do Procon (67) 2222-1651.