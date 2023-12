Grupo Surungo Bueno será atração de churrasco no CTG

Churrasco de domingo encerra atividades do CTG Querência da Saudade em 2023

O Grupo Surungo Bueno será a grande atração musical do churrasco do CTG Querência da Saudade. O próximo domingo no Galpão Crioulo será de muita comida boa, cerveja gelada, músicas tradicionais gaúchas e regionais. O evento de domingo, dia 10, marca o encerramento das atividades da entidade tradicionalista em 2023.

O valor do churrasco para cinco pessoas está sendo vendido a 150 reais e os convites podem ser adquiridos com qualquer integrante do CTG Querência da Saudade ou ainda na secretária do clube, situada a Rua Jorge Roberto Salomão (antiga Rio Branco), 1740, no Jardim Ipanema. O telefone para informações é o 3431-3477.

“Estamos trabalhando para realizar um grande churrasco com a marca do CTG que a nossa população que tanto aprecia nossos eventos e nossos churrascos. O grupo Surungo Bueno é a grande atração de nosso domingo no Galpão Crioulo, com certeza teremos além do bom churrasco com excelente buffet, muitas musicas e baile a vontade para todos os nossos visitantes”, afirmou João Cherin, Patrão do CTG Querência da Saudade.

O Galpão Crioulo do CTG Querência da Saudade fica localizado as margens da rodovia MS 164, km 12, saídas para as cidades de Antonio João e Maracaju.