“Show do Agro” em Dourados: Sidney Correa estreia neste domingo nas ondas da rádio NFM 102,5

A partir deste domingo, dia 10 de dezembro, das 7h às 11h e das 16h às 19h, uma nova atração estará no ar em Dourados e promete continuar sendo campeã de audiência em seu horário. É o programa “Show do Agro”, que será comandado pelo experiente e carismático Sidney Correa, referência no rádio e no rodeio. O locutor estreia em casa nova, a NFM 102,5 – que nasceu para ser a rádio do agronegócio – com transmissão também em canais digitais.

Apesar de experiente, “o caipira sul-mato-grossense” Sidney Correa encara a nova jornada na NFM 102,5 como um grande desafio, pois será titular do “Show do Agro” em duas edições diárias. “Serão sete horas que vão exigir muita dedicação para levar o melhor da música sertaneja e a informação que as pessoas do campo e do mundo rural necessitam em seu dia-a-dia”, observa o locutor.

Sidney Correa aproveita para conclamar sua legião de ouvintes, admiradores e fãs para sintonizar na 102,5 (NFM) para, juntos, continuar fazendo a verdadeira festa no rádio. Além da marca da fé com a oração diária, o Show do Agro do Sidney Correa vai irradiar as músicas que tocam no coração da nação sertaneja. Cotações, previsão do tempo e um resumo de tudo que diz respeito ao agro estarão nas ondas da 102,5(NFM) no Show do Agro.