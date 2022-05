Prefeito protocola na Câmara Projeto de Lei que reduz valor da tarifa do transporte coletivo

Alan torce por decisão favorável dos vereadores para beneficiar a população

O prefeito Alan Guedes protocolou na manhã de hoje (2), na Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei que reduz o valor da tarifa do transporte coletivo. A proposta é deixar a passagem R$ 0,25 mais barata no município.

Alan entregou o projeto para o presidente da Câmara, Laudir Munaretto e demais vereadores presentes e pediu urgência na votação. Se aprovada pelos parlamentares, a decisão deve entrar em vigência já na próxima quarta-feira (4).

“Isso é um benefício que vai atingir as mais variadas camadas da sociedade. Primeiro o usuário comum que usa o transporte público para ir para o trabalho ou faculdade e terão mais economia. Beneficia também as grandes empresas da cidade que se utilizam do nosso sistema para transportar seus servidores. Contamos com agora com a sensibilidade dos nossos vereadores para aprovar esse projeto”, comentou Alan Guedes.

A proposta é que o município conceda subsídio temporário ao transporte coletivo, com o intuito de amenizar os impactos pós-pandemia, preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e o manter o funcionamento do serviço no município.

O subsídio terá o valor limitado de R$ 380 mil por mês e será concedido pelo prazo de 10 meses, até 28 de fevereiro de 2023.