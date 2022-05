Na tradicional ‘Linguiça de Maracaju’, Eduardo Riedel relembra tradição e identidade da festa

O ex-secretário de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul e pré-candidato ao governo do Estado, Eduardo Riedel marcou presença no fim de semana na 26ª edição da tradicional “Festa da Linguiça de Maracaju”, considerada um dos patrimônios culturais de MS, onde esteve acompanhado da pré-candidata ao Senado Federal, a ex-ministra Tereza Cristina, do governador Reinaldo Azambuja e do governador Reinaldo Azambuja.

Após dois anos suspenso em razão da pandemia, o tradicional evento aconteceu no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza, organizado pelo Rotary Club de Maracaju, e reuniu milhares de pessoas nos três dias de festa (entre 29 de abril e 1º de maio). Realizada desde 1994, a partir de 2022 1994 a linguiça feita com cortes em cubo de carne bovina de primeira passou a ser um dos ícones da culinária de Mato Grosso do Sul

“Tenho uma relação umbilical com essas terras. Meus antepassados chegaram aqui há mais de 100 anos, acreditando que na força do trabalho está a perspectiva de um futuro promissor. Participar deste festejo é lembrar um pouco das minhas raízes, da minha história, é resgatar minhas tradições”, recorda Riedel.

O pré-candidato mencionou ainda a importância da preservação desse tipo de manifestação cultural, como um legado para as futuras gerações e como uma forma de fortalecer os laços entre a população.

“A identidade de um povo está na sua cultura. Por isso, é essencial manter a chama de tudo isso bem acesa, para não se perder no tempo e, também, não tirar das próximas gerações o privilégio de vivenciar momentos como esse. Um povo que não tem identidade fica perdido. A gente tem que trazer e fortalecer esses laços, e Mato Grosso do Sul é riquíssimo nisso”, finalizou Riedel.